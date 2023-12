Hace unos días, Irene Villa participaba en el taller de la felicidad cómo parte del programa de Christmas by Starlite en Madrid junto a Chris Gardner, Sandra García San Juan, Margarita Álvarez y Ramón Martínez, y atendía a la prensa para hacer balance de este año tan especial para ella.

En plenos preparativos de su boda con David Serrato, la escritora nos comentaba que está de lo más enamorada: "Es que somos almas gemelas, yo es que alucino. Yo cada vez que hay alguna situación digo a ver cómo actuaría yo y de repente así actúa él o qué diría yo y eso es lo que dice él o qué diría él y es lo que digo yo".

Y es que ambos tienen la misma filosofía de vida, algo de lo que se dio cuenta desde el principio: "Yo escucho esos podcast desde el primer día que lo escuché, cuando le conocí y le dije a mi madre pero mamá se parece que estoy hablando yo. Misma filosofía de vida también hemos vivido cosas difíciles, las hemos afrontado con positividad, lo que él tiene, que a mí me falta paciencia, él me da una calma, una templanza, una paciencia que yo a veces me estreso y entonces digo gracias Dios, gracias Universo por haberme traído a un hombre tan pacífico, eso es lo que yo quería".

En cuanto a su boda con él, Irene nos ha comentado que "para mí mis hijos es que son como lo más importante, bueno para toda madre y padre, lo más importante son sus hijos. Entonces ellos han vivido desde el minuto uno nuestra relación". Por ello, "quiero que sean los protagonistas ese día. De hecho ya tienen ellos su lista de invitados de sus compañeros. Digo bueno, no os paséis, que ya somos muchos".

Detalles

Por otra parte, aunque no tiene detalles de la boda de Nuria Fergó con su ex, Juan Pablo Lauro, Irene explica que sus hijos también se llevan bien con la artista: "La verdad que están felices tanto cuando están con su padre como con su madre. Yo creo que esto es maravilloso".

Por último, le preguntábamos por sus deseos para el nuevo año y nos desvelaba que "yo le pido lo de siempre salud, amor, que el amor creo que es el motor de todo lo que más nos potencia, nos ayuda, nos libera y nos empodera y que mis hijos sigan creciendo, evolucionando y madurando de la forma en la que lo están haciendo".