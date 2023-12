Comienza la cuenta atrás para uno de los necuentros más especiales para Isabel Pantoja. La cantaora ofrecerá un concierto por todo lo alto el día 30 de diciembre para despedir otro año más, esta vez desde el Palau Sant Jordi. Una vez más, La Pantoja avanza en su carrera mientras continúa envuelta en el terremoto mediático que supone su vida. En esta ocasión, las opiniones giran en torno a su decisión de vender su ático en Fuengirola.

A pesar de todo, ella sigue ensayando para estar a la altura de su público: "Hola, amigos. Presentarme, yo creo que me vais a conocer. Soy Isabel y quiero deciros que en 48 horas, si Dios, quiere, estaré con vosotros en el Palau Sant Jordi. Os espero con todo mi corazón y os quiero con toda mi alma. Siempre mi corazón con vosotros".

Y es que, a pesar de mantener una relación complicada con algunos de sus más allegados, la artista sigue teniendo una red de soporte en la que apoyarse. En esta ocasión, Amor Romeira se ha reencontrado con su amiga y ha querido compartirlo con todo su público. Ha sido nada más y nada menos que en la peluquería, donde ambas han querido inmortalizar el momento con unas cariñosas instantáneas que después la misma Romeira ha compartido en su Instagram.

El carrusel fotográfico que ha subido la artista hace escasas horas venía acompañado de unas bonitas palabras a su amiga: "¡Cómo te echaba de menos! Ya falta poco para Barcelona, ¡mucha mierda y hazlo como tú sabes! Este 2024 se vienen muchas cosas buenas para ti. Tu canaria flamenca".

Mensajes para todas

Si algo hace Amor Romeira a través de sus redes es defender a sus seres queridos de todas las polémicas habidas y por haber. A Romeira no le ha importado salir públicamente a posicionarse a favor de Ana Obregón después de su polémica decisión que hasta el día de hoy le sigue centrando en el huracán mediático.

Tanto es así que dedicó una publicación entera a su compañera con su sobrino Gael en brazos: "Mi otro regalo de Navidad. A veces, cuando escucho, o leo las críticas hacia mi querida Ana Obregón, pienso: ¡Cómo se nota que no saben lo que significa que un ser de luz te devuelva la alegría que una pérdida te quitó! Y es que Gael nos vino a traer ilusion, amor, paz, vida. Además que sé que lo mandó mi madre para llenarnos de alegria! (Os resumo para que entiendan). Mi hermana tenía que empezar a gestionar con la seguridad social el papeleo para la in vitro, porque de manera natural tenía muy pocas posibilidades de quedarse embarazada. Pues no hizo falta. Carminda y Daniel se quedaron embarazados de forma natural. Por eso sé que es un regalo que mandó mi mamá Mensi para llenar ese vacio en la vida de mi hermana. Para traernos felicidad y amor a todos. ¡Gael es una bendición!"