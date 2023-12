Las Navidades son un arma de doble filo para cualquiera si se nos va un poco de las manos. Los excesos son bastante habituales en esta época del año y parece que Sofia Cristo está sufriendo las consecuencias. Después de estar en el centro de la polémica tras salir a defender a su madre después de las declaraciones de Ángel Cristo en '¡De viernes!', la dj ha retomado los bolos navideños sin pausa para unas fiestas en paz.

No obstante, entre bolo y bolo siempre hay tiempo para disfrutar de lo mejor de estas fechas: la comida. Sin sentimiento de culpabilidad, tal y como todos deberíamos hacer, Cristo ha disfrutado de los manjares de estas fechas, aunque ella misma se nota las consecuencias tras la alteración en su alimentación. Su problema, sin embargo, no han sido las cenas de Navidad, ha querido aclarar.

"Hoy habla la gorda que llevo dentro adicta al azúcar" escribió en la historia Sofía Cristo. La dj revelaba que "estas navidades está comiendo como una puerca, pero no de las cenas de Navidad". Al parecer, Cristo se nota los brazos más anchos de lo habitual: "Mirad los brazotes que se me están poniendo, pero no es del deporte que hago, que también; es del dulce".

La dj entonces hizo una reflexión acerca de cómo nos enganchaba el azúcar: "Qué tiene el dulce, que te mete esos picos de insulina y te genera una dependencia de la leche y el cuerpo me lo pide todos los días. Amigos, no comamos azúcar, por favor". Tal es el punto en el que se encuentra Cristo que reconoce que "tiene un pequeño problema" y recordó un experimento con ratones que se hizo hace unos años en el que se les ponía un cuenco con cocaína y otro con azúcar: "Los ratones se hacían adictos al azúcar antes que a la cocaína, así que imaginaos qué malo es el azúcar. Atrás, Satanás".

Cristo estalla

Sofía no ha querido quedarse al margen después de las declaraciones de su hermano en Telecinco donde dejaba en mal lugar a su madre Bárbara Rey. A pesar de ser parca en palabras y admitir que no había visto la entrevista que había concedido "el hijo de su madre", ha dejado claro que está de su parte sin ningún tipo de duda: "Tengo una madre increíble, maravillosa y que nos ha dado absolutamente todo, y no solamente a nivel material, sino a nivel amor, cariño y todo. Y se ha dejado la piel por nosotros".

Además, durante sus escasas intervenciones guarda silencio y ofrece pequeñas perlas donde deja ver el descontento que siente con su hermano: "El tiempo pone todo en su sitio y la verdad solo tiene un camino. Entonces, no tengo nada más que decir. No voy a hablar de mi hermano".