Amor Romeira despidió el año 2023 de la mejor manera posible: con su familia y en su isla. La colaboradora televisiva puso de nuevo rumbo a Canarias para poder pasar estas fechas tan especiales la lado de los suyos y disfrutar de uno de los momentos más especiales del año.

No faltaron en el evento su "papa Portu", su hermana Carminda Romeira con su pequeño apoyado en sus piernas, su cuñado y, por su puesto, uno de los amores de su vida, su abuela Kika. Entre los seis recibieron el 2024 con un momento sobre todo cómico qu la misma Amor Romeira narró en la publicación que posteriormente subió a Instagram.

En el post la familia al completo se comía las doce uvas al son de las campanadas, con una pequeña excepción. La abuela Kika, un poco perdida en el asunto, no pudo resistirse y echó mano de la lata con las uvas antes de tiempo. Armada con un palillo, comenzó a comerse las uvas treinta segundos antes de que comenzara la cuenta.

Una bienvenida convulsa

En un principio, ninguno de los presentes se enteró de lo que estaba ocurriendo, hasta que Portu, sentado su lado, se dio cuenta de que ella iba por libre. Después, mientras el resto ponía atención en ir al ritmo, Kika siguió pinchando sus uvas a su aire y sin importarle que, mientras ella disfrutaba, el resto se daban besos para recibir el año con amor.

Por lo demás, la cena transcurrió sin sobresaltos graves, ya que decidieron ir a un restaurante en lugar de preparar ellos la comida.

Fechas especiales

Y esque estos días están siendo de lo más especiales para Amor Romeira, que por fin ha podido volver a su casa para disfrutar de su familia y desconectar del trabajo. Su abuela Kika es para ella como su "alma gemela", en palabras de la colaboradora, y no hay rato que no sea bonito a su lado.

Ambas mantienen una relación muy estrecha de la que también son conscientes sus seguidores. Tanto es así que conectan en todos los detalles que Romeira tiene con su abuela para hacerla feliz, como bien ha compartido recientemente en una publicación donde acompaña a su abuela con bailes y palmas mientras ella le canta.

Amor Romeira quiso compartir este momento tan especial y expresar una vez más el amor que tiene por Kika: "Gracias Abuela Kika por apoyarme siempre, por entenderme y decirme que nunca me rinda. Que a ti te tocó cantar para comer, y en tu época ser una artista estaba muy mal vista. ¡Y desde que tengo uso de razón siempre has estado ahí, enfocandome, motivandome para empoderarme y ser la mejor versión de mi! No puedo ser más afortunada de tenerte a mi vera, y disfrutar de tu cante, de tu talento... Éste es el mejor despertar que he tenido para despedir el 2023".