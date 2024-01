Así es el mundo de las figuras públicas. Pocos son los que aguantan escondiendo una nueva ilusión amorosa y, por supuesto, los que deciden romper con una pareja conocida sin contar nada. 2023 pasará a la historia mediática como un año que se cobró decenas de parejas célebres. Desde Rauw y Rosalía, pasando por el divorcio de Chenoa y la separación de Aitana y Sebastián Yatra -que ni siquiera llegaron a confirmar su relación- este año no ha sido especialmente colorido en cuanto al amor.

Sin embargo, la que sí que ha aprecido sobrevivir a los baches de este año ha sido Rocío Flores, a pesar de las críticas. Las alarmas saltaron en plena Nochevieja, cuando la influencer compartía abiertamente con sus seguidores y sin ninguna preocupación que se encontraba pasando la Nochevieja con su familia, sin rastro de su novio Manuel.

Adiós al 2023

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David compartía a tan solo unas horas de decirle adiós definitivamente al 2023 unas fotografías en Instagram que parecían indicar que algo había ocurrido este año en su vida: "Un año de muchos cambios, agradecida por todo lo que me ha enseñado pero con unas ganas enormes de ir a por el 2024, dejar atrás muchísimas cosas, aprendiendo a soltar y coger fuerzas de nuevo, a nivel personal ha sido un año duro pero a nivel laboral, me ha traído una oportunidad muy buena que de nuevo me hace tener ilusión, así que gracias 2023 por el aprendizaje y por tener gracias a dios a los míos con salud. Gracias a todas las personas que me acompañáis año tras año".

La última publicación junto a su novio la había hecho el día 18 de diciembre montando juntos el árbol de Navidad y con un pijama a conjunto. El mismo 1 de enero publicaba una historia un tanto sospechosa en la que se podía leer: "No es el 2024, eres tú... o cambias, o todo se repite".

No obtante, las dudas quedaban completamente disipadas tan solo un rato después. Rocío Flores compartió una historia junto a Manuel en el sofá de su casa donde, entre risas, hablaban de lo sucedido: "Para evitar rumores y mensajes que nos estáis mandando. Como no hemos pasado el fin de año juntos que si lo habíamos dejado. No, no lo hemos dejado. Aquí seguimos en la lucha constante. Él se fue a pasar la Nochevieja con su familia".

Al parecer, Rocío tuvo que quedarse con su familia "por motivos ajenos a ellos" y por eso tuviero que celebrar la bienvenida al 2024 por separado. Por su parte, esperan un 2024 lleno de éxitos. La pareja continúa con sus proyectos hacia delante y viviendo su relación, a pesar de lo que hubiera parecido estos últimos días del año.