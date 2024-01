Fabiola ya no puede más, y no es precisamente porque Bertín Osborne haya sido padre de nuevo. La figura pública ha estallado a través de sus redes sociales y denuncia manipulación por parte de los medios de comunicación que han hecho eco de su última portada.

A lo que Fabiola se refiere es a la fotografía que protagonizaba la revista Semana. En la portada se podía ver una instantánea en la que la protagonista aparecía con gesto serio y preocupado junto a Eugenia Osborne. Junto a dicha imagen, un titular centrado dividido en dos partes: "No puede más" y "Fabiola rompe a llorar en plena calle". Pues ahora la misma Fabiola ha querido aclarar a lo que hacen referencia precisamente esas imágenes.

"Es para volverse loco, de verdad..." comenzaba el comunicado que ha decidido hacer a través de su cuenta de Instagram. Pese a la seriedad del asunto, Fabiola ha preferido tomárselo con humor y por eso ha publicado un vídeo con tono jocoso imitando un vídeo viral de los últimos días.

Para los que no supieran de qué hablaba, Fabiola se defendió diciendo que las fotografías que había usado la revista 'Semana' eran del día 13 de noviembre y que "buscaron el peor gesto para montar ese titular". La figura pública quiso desahogarse en dicha publicación: "no hay derecho a la intromisión constante en la vida de las personas de esta forma tan invasiva y con tanto daño moral solo por dinero... seguro que es ilegal. Pero, como estoy genial, en un momento superbonito, me lo tomo con humor porque así la vida es mejor".

No quiso despedirse sin desearle un feliz año a todos sus seguidores, dejando claro que es ajena a todas las cuestiones que envuelven al que fuera su pareja y con el que tiene dos hijos en común.

Un polémico parto

La ex de Bertín Osborne ha vuelto al centro del huracán mediático después de que todos los ojos estuvieran puestos en el cantante. Sus declaraciones tras el nacimiento de su hija junto a Gabriela Guillén ya han sido portada de todos los medios, después de que cogiera especial relevancia el hecho de que no estuviera durante el parto ni en los días posteriores.

Bertín no da lugar a dudas con sus últimas palabras: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre". Dice el cantante que "ayudará" si resulta ser el padre, pero que no piensa realizar las funciones como tal.

Recordemos que en su última entrevista concedida a ¡Hola!, Bertín confesaba sentir cierta añoranza hacia Fabiola, algo que acrecentaba los rumores acerca de algún posible acercamiento o justificaban la portada de la revista.