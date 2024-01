¿Hasta donde estaría dispuesta a llegar Marta Riesco por amor? Pues parece que, de momento, amenaza con irse de España. La influencer ha compartido abiertamente con sus seguidores que se encuentra pasando las fiestas junto a su familia en Portugal. Allí ha abrazado al 2024 y ha dicho adiós a uno de los años más duros de su vida. Un despido, una ruptura y una sucesión de juicios de los que ha sabido desquitarse aprendiendo que la vida es, al fin y al cabo, una lección constante.

Con un nuevo año lleno de oportunidades por delante, Riesco ha apurado todo lo posible para disfrutar de sus vacaciones. Tanto es así que ha conseguido una colaboración con un hotel para pasar un par de días más en el país que le ha robado el corazón y al que, según parece, no le importaría nada mudarse.

Flechazo motivo de mudanza

Asentada de manera temporal en Vilamoura, la colaboradora televisiva ha disfrutado de nuevos paisajes y de la tranquilidad de las sangrías y el mar. "Me caso con este sitio", llegaba a afirmar la influencer. Sin embargo, el flechazo terminó yendo aún más lejos. Poco tiempo le faltó a la infuencer para tener otro flechazo más, esta vez con un hombre.

"A que no sabéis quién viene a tomarse una copa..." adelantaba a sus seguidores, rematándolo con un "vais a flipar". Dicho y hecho; Marta Riesco sacó el móvil para grabarle entrando por la puerta. Su amiga Venesa solo pudo añadir que "era monísimo" y que "les veía futuro". Todos los presentes parecían aceptarle y con el beneplácito de los presentes anunció que "se quedaba allí a vivir".

Su madre también tenía que saber lo sucedido: "Mamá, que me quedo aquí un par de días más, que me he enamorado. Voy a dar las gracias a la familia de Rita por haberme traído aquí". De momento, poco más saben sus seguidores, además de que queda pendiente una #chapamarta para contar todos los detalles.

Adiós 2023

"Adiós 2023. Me rompieron el corazón, me despidieron, me traicionaron... En fin, podía haberme quedado en casa llorando durante años y años pero decidí salir, recuperarme e invertir tiempo en mí misma". Así empezaba Marta Riesco su recopilatorio del 2023, donde reflexionó acerca de los convulsos 365 años a los que ha tenido que hacer frente.

La cosa no quedó ahí: "Viajé, entrené, comí todo lo que quise e hice nuevas amistades que ahora son imprescindibles. Aprendí que en la vida tenemos dos opciones: pelear o seguir viviendo y no perderme momentos como todos estos que he vivido en 2023, donde he superado miedos, he hecho cosas que no esperaba hacer... Me he reinventado y he encontrado la mejor versión de mí misma; y si no la he encontrado estoy a punto".

El mensaje de Riesco recorría una galeria entera de vídeos donde sus seguidores han podido ser conscientes de todas las fases que ha tenido que pasar este año para volver a sentirse ella.