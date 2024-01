Tania Llasera nunca ha tenido problemas con la comida que le hicieran tener que vomitar, purgar, o "cualquier cosa que tenga que ver con la anorexia", pero reconoce "tener una relación horrorosa con la comida". La presentadora de televisión se ha abierto en canal con sus seguidores en un directo donde confesaba sentir que tenía una relación de "alimentación emotiva": "Si estoy triste, si me siento sola... sentimientos que uno tiene a cada rato, me da por comer".

Las navidades no son fáciles para Llasera en lo que se refiere a esta cuestión. Cuenta que, al menos para ella, son fechas en las que "se pone de manifiesto la mala relación que tenemos todos y todas con la comida". La ansiedad de vivir en un "ay" es lo que le provoca comer y comer "sin fondo".

Toda esta situación llevó a Tania Llasera a asistir a una reunión del tipo de "alcohólicos anónimos, pero con la comida". En aquella reunión solo eran dos y no podían hablar de comida que les hacía sentir culpable. A raíz de esto, hizo un test en el que más de la mitad de las preguntas le salió que "tenía una relación insana con la comida. No vomito, no soy anoréxica y no cuento calorías, pero en España sí que hemos normalizado muchas conductas".

Y es que la presentadora ha intentado de todo para poder mejorarlo: "Las veces que he conseguido ayunar, hacer deporte o comer más sano es sin probar. No puedo probar".

El nuevo año significa empezar desde el día uno de forma ordenada y, entre sus propósitos, Llasera se ha regalado un curso de TCA para mejorar su relación con su comida. La presentadora también ha reflexionado en torno a la adicción al tabaco. Después de intentarlo muchas veces, la definitiva fue justo antes de su entrada a Masterchef, ya que si no temía que le fueran a echar por "pesada".

Ante los comentarios sobre su peso que fueron cayendo en el directo, ella alegó que "lo importante es estar saludable" y quitó hierro el asunto diciendo que "cada vez se la trufa más lo que digan la prensa y los demás".

Este 2024 lo quiere dedicar a ordenar y quitarse de cosas innecesarias, lo que también incluye las amistades: "Mis grandes amigas y grandes amigos son aquellos que no me juzgan, que me quieren como soy". Además, reflexionó en torno a la relación que tenemos en España con nuestros cuerpos y los comentarios que el resto hacen: "Me estás dando la enhorabuena por adelgazar por una conducta insana y tóxica".

No quedó fuera de su análisis la "frustración y la envidia" de las redes sociales, lo que queda fuera de sus planes para este año de "orden, sanación, con más tiempo para ella".