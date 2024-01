Ana Obregón le habría ofrecido insistentemente a Carolina Monje, ex de Álex Lequio, tener el hijo que finalmente concibió por maternidad subrogada de una mujer desconocida. Esto han revelado las Mamarazzis en su podcast.

"A Carolina Ana Obregón la tenía frita con el teléfono. Una vez estaba cenando y la llamó diez veces. Todas esas llamadas eran para tener un embarazo in vitro, que gestara ella el bebé", cuentan las periodistas. Al parecer, todo se debía al acuerdo en vida al que había llegado la pareja cuando aún estaban juntos; algo que Obregón tenía muy presente en sus presiones. Sin embargo, Carolina aclara que, efectivamente, era un acuerdo al que llegaron después de que él congelara el esperma para tener el hijo juntos en caso de seguir siendo pareja y de que él superara su enfermedad.

La presentadora televisiva lleva siendo un año entero carne de exclusiva y de portada de revista después de su polémica decisión. No obstante, la revelación de estas presiones lleva el asunto todavía más lejos. "En ningún caso estuvo pensado para utilizarlo yo si él no estaba. Este no era el objetivo", contaban. Al parecer, la presión fue más allá e incluso llegó a su despedida de soltera.

Lo que ha tenido que pasar la ex de Aless Lequio con Ana Obregón tiene pinta de ser un infierno. pic.twitter.com/dBHx5cAH6M — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) 12 de enero de 2024

Obregón llamó a Carolina Monje durante su celebración para "obligarla a conocer al bebé". Al parecer, esto provocó que se pusiera a llorar. Y es que parece que la presentadora no cede en sus intentos de que el entorno que también compartió cercanía con Álex Lequio acepte a la bebé que trajo al mundo sin ni siquiera la aprobación de Alessandro Lequio, padre del fallecido.

La polémica parece no terminar nunca y ahora el incendio gira en torno a la financiación de la asociación Álex Lequio, a la que en teoría iban a ir destinados los beneficios de las exclusivas y el libro de su hijo, pero que de momento no ha visto ni un euro.

Obregón ha vuelto a cargar conra el padre de su hijo defendiéndose de tales acusaciones: “Ha habido un anticipo, por supuesto porque yo he estado 10 meses trabajando, pero lo que no puedo decir es la cantidad porque es confidencial. En ese anticipo, hay unos derechos de autor. Todo el mundo sabe que a mi hijo económicamente le he mantenido yo, desde que nació hasta su entierro. Todo lo que he prometido lo he hecho, solo me dedico a la fundación y a cuidar de Anita"”.