Bertín Osborne tiene al mundo mediático dividido estos días. La portada que el artista concedió a ¡Hola! en forma de exclusiva ha puesto a los platós de la prensa rosa patas arriba, cuyo tema sigue estando sobre la mesa una semana después.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén; Gabriela Guillén y Bertín Osborne. La carrera por ver quién se mete a la audiencia antes en el bolsillo arrancó hace ya unos meses, pero la polémica ha dado un giro drástico desde que se hiciera público el complicado parto al que la fisioterapeuta tuvo que hacer frente; más aún después del desentendimiento de Bertín.

La que no se ha cortado un pelo a la hora de dar su opinión ha sido Carmen Lomana. La colaboradora televisiva, tan sincera como siempre, acudió a 'Las Mañanas de Kiss' y respondió sin pelos en la lengua a su opinión sobre Bertín Osborne y sus polémicas declaraciones.

Para quien no sepa de qué estamos hablando, Osborne reveló en ¡Hola! que no tenía intención de ser padre y que si al final resultaba que el bebé era suyo "ayudaría". Ojo, porque hay que tener en cuenta la negativa de Gabriela Guillén de hacerle ninguna prueba de ADN a su bebé y tampoco quiere saber nada del cantante.

"Un macho alfa"

¿Cuál es la opinión de Carmen Lomana a todo esto? Pues claro, pero no conciso: "Me parece totalmente vergonzoso todo lo que ha dicho; vergonzoso, fuera de lugar... 'Esque no quiero ser padre', pues haberlo pensado antes". Lomana rompía su silencio ya desde el principio con tono crítico, sin dar lugar a dudas sobre su postura.

La cosa no quedó ahí: "No entiendo como un señor de 69 años que ha estado saliendo bastante con esta chica y estaba encantado, que encima la llama chavala... Menuda falta de respeto, de educación. Encima lo ha pasado fatal en el parto, qué mínimo que mandarle unas flores, que mandarle algo mono, una cartita o algo... Además, ese niño te guste o no es tuyo, y si no quieres un niño, toma medidas. A lo mejor no se ha enterado de que existen los preservativos, de que puede hacerse una vasectomía, que es lo mejor que debíahacer".

Lomana calificó también a Bertín de "macho alfa que no hay quien lo aguanta". Ante la pregunta de por qué pensaba que había esperado para dar la exclusiva, dejó claro que "no le parece nada bien" y que en ese momento era "la persona para entrevistar".

Las noticias

Las exclusivas en torno a la relación de Guillén y Osborne siguen circulando. Al parecer, tal y como informa la revista ¡Hola!, Bertín se habría enterado del nacimiento de su hijo por un amigo cercano, no por la propia madre, y que diez días después del nacimietno aún no había hablado con la madre.