Makoke ha llegado totalmente conmocionada al plató de 'Fiesta'. La colaboradora televisiva, clásica en Telecinco, ha sufrido un accidente antes del programa que le ha dejado totalmente impactada.

¿Qué es lo que le ha ocurrido a Makoke? Resulta que su perro ha sufrido un accidente por el cual ha tenido que ser trasladado a urgencias. Ella misma lo explicaba a sus compañeros: "Mi perrito de toda la vida ha sufrido un accidente. Este mediodía se ha caído de un tercer piso. Está muy malito”.

Tal accidente ha provocado que el pequeño se haya roto todas las costillas y que la incertidumbre esté en el aire: "No sabemos qué va a pasar". Makoke explica que el perro se había escapado de la casa mientras el cerrajero hacía su trabajo. Después, se cayó por el hueco de la escalera, ya que tiene una úlcera en el ojo que no le permite ver bien.

El perro lleva acompañando a la familia 15 años, desde que se lo regalaron a su hija Anita. "Ha sido todo a mediodía, entonces tampoco puedo hacer nada porque etá en el hospital, está en observación...".

Anita Matamoros estaba en este momento compartiendo las historias en Instagram cuando tuvo lugar el accidente. Se dejó las llaves fuera de casa cuando sacó a pasear a los perros y tuvo que llamar al cerrajero. En ese momento, courrió el accidente: "Hoy he vivido el que creo que es el peor día de mi vida... Ringo ha tenido un accidente horrible y está muy grave. Siento una tristeza inmensa, vacío, miedo y en sigo en shock. Ahora solo puedo esperar noticias y deseo con todas mis fuerzas que me digan que podrá estar bien. No puedes irte de esta manera... Mi gran compañero durante 16 añitos. Te adoro".

Estas últimas horas también ha estado en el punto de mira Julio Iglesias. El cantante ha sido retenido en el aeropuerto después de que encontraran en su maleta algo sospechoso.

Al parecer, circulaba con la maleta llena de comida, así que lo responsables de seguridad tuvieron que abrirla para comprobar qué había dentro. Sin embargo, este es un comportamiento muy común en el artista, al que le gusta disfrutar de la comida.

La misma Makoke, que tuvo una relación con Julio Iglesias, es conocedora de este comportamiento: "Yo sí que te tengo que decir que cada vez que iba ahí le llevaba comida".

La colaboradora visitó alguna vez la residencia de Julio Iglesias en las Bahamas, donde ahora vive alejado de los focos, y asegura que "a él le gusta la comida muy así". Acostumbrado al marisco gallego y al jamón, solía viajar con estos alimentos en la maleta para el cantante.