Julián Contreras ha vuelto estas semanas más fuerte que nunca al centro del panorama mediático. Después de que su hermano Francisco Rivera se despachara a gusto en la entrevista que concedió a '¿DeViernes', él no dudó en salir a responder a todas las cosas que se han hablado de él.

Después de que saliera a la luz una información en la que señalaban que no Contreras, hermano de Cayetano y Francisco Rivera, no pagaba el alquiler de la casa en la que vivía desde hace dos años, él ha salido a defenderse de tales acusaciones. Y no es que las informaciones fueran falsas: el autodenominado coach y orador ha revelado que dichas acusaciones son totalmente verdaderas.

Así lo han confirmado en el programa televisivo 'Vamos a Ver', donde ya habían hablado previamente del asunto y expusieron su mala situación económica en este momento. La colaboradora Alexia Rivas ha dado más detalles al respecto: "Lo que me dice es que es algo que le pasa a mucha gente, que no es la única persona que no puede pagar el alquiler y que se siente mal por estar en ese lugar".

Los mismos propietarios de la casa en la que está viviendo el personaje público se han pronunciado al respecto, afirmando que llevan un par de euros sin ver un solo euro del alquiler. Tanto es así que el casero ha hablado de un infarto que sufrió a causa de dichas acusaciones. Con respecto a esta cuestión, Contreras no se ha callado: "Que digan que yo no he pagado, pero que no provoco un infarto a alguien".

Las palabras de Fran Rivera

Fue durante la entrevista en Telecinco donde el torero decidió contar cómo era la relación con sus hermanos sin pelos en la lengua. Y es que al parecer la actividad actual de Julián Contreras, encargado de cuidar a su padre, no es tal como él la cuenta: "A mí tener mala relación con mis hermanos me duele, pero es verdad que siempre tengo que ser yo el que olvide, respeto que la gente vaya a programas de televisión para llevar dinero a su casa, pero siempre era hablando mal de mí (…) Julián me da mucha pena, pero en el fondo él juega con que sabe que yo no voy a dar ciertas informaciones sobre cifras, yo le he ayudado mucho económicamente siempre que he podido (...) Julián es un tío muy válido, pero él tiene un problema muy gordo y es que él cuida de su padre y no al revés, es un tío muy bueno pero ha tomado decisiones muy malas".

Y es que el segundo marido de Carmen Ordóñez padece una enfermedad degenerativa que no para de empeorar desde hace un tiempo. Para Contreras: “Hemos hecho un matrimonio de padre e hijo y estamos viviendo una vida compartida, lo cual para mí es una suerte. Es mi padre, mi amigo, mi compañero”