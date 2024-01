La cosa parece estar cada día peor entre Ana Obregón y Alessandro Lequio. La polémica ha ido escalando desde el nacimiento de Ana Sandra y está llegando a su punto más álgido con el enfrentamiento directo entre los progenitores del fallecido Áles Lequio. Esta vez, no salen las cuentas de las ganancias para la fundación de su hijo y los dardos no dejan de ir de una a otra dirección.

Esta vez, ha sido Alessandro el que ha querido responder a las últimas declaraciones de la que fuera su pareja y madre de su hijo en pleno 'Vamos a Ver', programa del que es colaborador. "El tema es agotador porque no hay nada. La fundación no tiene ningún problema, yo no tengo ningún problema, Ana no tiene ningún problema... Ana y yo hemos tenido una relacion extrordinaria articulada alrededor de nuestro hijo, siempre nos hemos llevado de maravilla y nunca hemos tenido ningun problema. Yo llevo 25 años con una persona, estamos casados, tenemos una hija, estamos felices y ella también".

El colaborador también quiso aclarar algunas palabras que había dicho en plató y que habían sido malinterpretadas en los medios: "No hay ningún dardo. "El término malicioso y oscuro es algo que yo uso en plan de broma en el plató, es que el tema es agotador...".

La polémica sobre la financiación

Ana Obregón ha querido zanjar la polémica en torno a la financiación de la fundación Alessandro Lequio con un comunicado en Instagram por parte de la organización con el que pretende que no haya lugar a dudas. En dicho escrito puede leerse: "En el nombre del Patronato de la Fundacion Aless Lequio, comunicamos que, ante la situación de fasos rumores y desinformaciones que se han vertido ante la opinión pública sobre nuestra presidenta y las donaciones personales que ha aportado a esta Fundacion. Queremos transmitir que: Este Patronato no ha hecho declaraciones a ningún medio de comunicación acerca de sus movimientos contables por privacidad de la propia Fundacion y sus donantes. Cualquier información que se este divulgando al respecto no procede de ninguna fuente fiable".

El comunicado incluye la aclaración con respecto a las ganancias del libro que empezó a escribir su hijo terminó ella: "Así mismo, Tenemos la deferencia de aclarar que, nuestra presidenta Dña. Ana Garcia Obregon ha donado todos los derechos de autor del libro "El chico de las Musarañas" a la Fundacion Aless Lequio para financiar la investigación que busca la curación del Sarcoma de Ewing y el Cáncer infantil, motivo para el que fue creada Fundacion. Esta donación de derechos de autor está sujeta de forma contractual a la finalización del año fiscal que todavía no se ha cerrado para poder hacerse efectiva".