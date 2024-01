Ana Obregón está viviendo los días más dulces de su vida desde la muerte de su hijo. La presentadora de televisión se mantiene totalmente al margen de los comentarios del mundo mediático y se centra únicamente en el crecimiento de su nieta, Ana Sandra, que comienza a dar sus primeros pasos.

Su cuenta de Instagram está plagada de fotografías y vídeos de su nieta desde el primer momento en que la tuvo en sus brazos. Como no podía ser de otra manera, también ha querido inmortalizar el gateo de la pequeña, que ya comienza a desenvolverse por sí sola.

Creciendo en el ojo del huracán

"A ver cómo viene la reina del gateo, a ver, cómo va mi niña. Vamos, mi gatito", animaba Obregón a su nieta. Con este enternecedor vídeo donde ya se le notan los meses a pequeña, recoraba a su hijo Álex Lequio: "Anita tienes la misma luz que tenía tu Papá. Algún día te contaré cómo me sacaste de la oscuridad".

La "Reina del Gateo" y de su corazón" ha encontrado una motivación para seguir adelante tras el fallecimiento de Álex. Resulta que hace unas semanas la pequeña Ana Sandra también le regalaba, en palabras de la presentadora televisiva, "la mejor conversaciñon de los últimos tres años".

En aquel momento, Ana Obregón también le encontraba similitudes a la pequeña con su padre: "Eres igual de charlatana que tu papá y que yo". Y es que este 2023 la vida de la presentadora ha cambiado por completo. A principios de año la prensa se hacía eco de que Obregón había conseguido a su nieta por inseminación artificial a través de un vientre de alquiler.

Estallido de polémicas

Recordemos que su hijo Álex Lequio, que en vida tuvo aspiraciones de ser padre, tuvo la cautela de reservar su esperma; una conversación que incluso tuvo con su expareja Carolina Monje. Hace muy poco han salido a la luz revelaciones que apuntaban a que Ana Obregón ejerció presión sobre la exnovia de su hijo fallecido para quedarse embarazada.

Estos hechos ocurrieron cuando Monje esperaba a casarse e incluso se extendieron hasta su despedida de soltera, donde recibió varias llamadas de la presentadora para intentar convencerla de que conociera a la pequeña Ana Sandra.

Todo esto ha salido a la luz al mismo tiempo que Ana Obregón trata de esclarecer las informaciones que revelan que todo el dinero ganado con las exclusivas de '¡Hola!', además de las ganancias del libro que empezó a escribir su hijo no han ido a parar a la Fundación Álex Lequio, a la que en teoría iban destinadas.

A raíz de todo esto, Ana Obregón ha querido salir a dar explicaciones a través de su cuenta de Instagram.

"Dicen que quien calla otorga... Ante tantas falsedades que pueden dañar el buen nombre de la fundación de mi hijo @fundacionalesslequio me veo obligada a mandar este comunicado. Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes. A lo único que me dedico en cuerpo y alma es a la fundación y a Anita. Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. Me encantaría saber qué hacen por los demás todos los que escupen culebras por su boca totalmente desinformados. Yo os recomiendo que compreis el libro “ El chico de las Musarañas”, haced algo bueno y dejar de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras... Y dicho esto agradeceros a todos los que habéis comprado el libro y desearos felices Reyes. ¡Mis primeros reyes con Anita!".