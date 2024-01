Anabel Pantoja ha estallado contra Gran Hermano Dúo. La colaboradora televisiva, fiel seguidora de esta clase de realities, no se pierde un solo capítulo; si no lo ve desde plató, lo sigue desde la comodidad de su casa en las Canarias.

Sin embargo, esta vez parece haber algo que no le cuadra para nada a sobrinísima. Anabel define lo que le provoca Ivana como "indignación". Tanto es así que a la colaboradora televisiva le "hierve la sangre" con su actuación en la casa: "Esta chica que era súper happy, súper normal... tía, acusas a Elena, la madre de Adara, de que Adara no supera... ¿Perdona?".

La actitud de la concursante, que entró como pareja de Luca Onestini para resolver sus cuentas pendientes con él, no le está sentando nada bien a Anabel Pantoja. Y es que Ivana Icardi ha cruzado incluso la línea de hablar de la familia; algo que no ha sentado nada bien a la también influencer.

Anabel estalla

En primer lugar, señaló a Ivana por hablar de la relación de Elena con su hija Adara y le echó en cara que hablara de "una persona que no está concursando". Tampoco dejó pasar los comentarios sobre el por fin marido de su prima Isa Pantoja, con la que mantiene una muy buena relación: "Que si se acerca a Asraf porque es familia Pantoja y tal... ¿Qué dices?".

El discurso de Anabel fue subiendo de tono después de que Ivana acusara a Elena de nominarla. Y es que la concursante parece no estar acertando para nada según el gusto de la sobrinísima con su actitud. "Le acusas que vienen de realities y que tú no. Y tú, ¿de dónde vienes? De una familia conocida, como me pasa a mí. Aparte de eso, ¿qué es lo que has hecho?".

Antes de irse a dormir, Anabel se descargó contra los comentarios hacia Asraf Beno: "Voy a hacer el último vídeo y me voy a acostar... ¿Veis normal esto? Él hablará de lo que le dé la gana. Él entra en Gran Hermano y hablará de lo que le de la gana. Y luego los otros riéndose de la noticia de que iba a ser padre...".

¿Bebé en camino?

Estos días ha sido muy comentada la noticia del posible embarazo de Isa Pantoja. Al parecer, Asraf entró en casa sin saber si a su salida su mujer le iba a recibir con un bebé en sus entrañas o si, por el contrario.

La hija de La Pantoja sacó de dudas a la audiencia en pleno directo de 'Vamos a Ver'. No, no estaba embarazada: "Sí, es verdad que se me ha retrasado, pero creo que también es por los nervios de todo esto, de que Asraf está en 'GH DÚO' y puede ser un poco eso... a veces la mente juega malas pasadas".

Los recién casados están deseando llenar su casa con un niño en común que acompañe al pequeño de Isa P: "A partir de ahora todos los meses van a ser un poco así porque hemos dicho que queremos tener un niño y estamos ahí".