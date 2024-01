Están siendo semanas terribles para Soraya y su pareja Michael. Hace tan solo unos meses los novios celebraban el amor con una boda veraniega y ahora esperaban con toda la ilusión del mundo la llegada de un nuevo bebé. Sin embargo, las cosas no han ido como esperaban y la cantante ha terminado perdiendo a la criatura.

A pesar de que la triste noticia les llegara hace semanas, ellos no han querido pronunciarse al respecto hasta hace pocas horas. Lo han hecho con un comunicado a través de Instagram que se ha desmarcado de la clase de contenido alegre que les gusta compartir usualmente.

"Queridos amigos: no se nos da muy bien comunicar este tipo de noticias , sabéis que siempre tratamos de mantener una línea alegre en nuestras redes , pero como en la vida no siempre puede ser así. En este caso no nos hubiese gustado tener que compartir esta noticia, pero pensamos que debíamos hacerlo por el cariño y el respeto que nos dais día a día a toda nuestra familia. Desgraciadamente perdimos el bebé que venía en camino hace unas semanas", comenzaba escribiendo la pareja.

El comunicado está ilustrado por un dibujo que la peqeña Manuela, hija de ambosm hizo cuando sus padres le comunicaron lo que había ocurrido: "Manuela encontró la manera de expresar sus sentimientos y lo hizo a través de la pintura en este cuadro que guardamos con mucho cariño. Nos parece la imagen más especial que podíamos compartir con vosotros".

El comunicado

Ambos han querido explicar en dicha publicación el motivo por el cual no habían hablado del tema de manera pública antes: "Han sido momentos tristes, teníamos muchas ganas de poder ser familia numerosa , pero a veces los planes no están en las manos de uno. Hemos dejado que pasara un tiempo para poder escribir estas líneas desde la calma, desde la razón y desde el amor, sin rabia de por medio. Esta experiencia nos ha dejado una de las lecciones más importantes que la vida te puede dar: valorar lo que uno tiene y disfrutar de ello cada día".

Además, aprovecharon el comunicado para mandarle todas sus fuerzas a las familias que habían pasado por algo similar: "Somos afortunados ,y damos las gracias por tener dos hijas maravillosas y sanas que están siendo nuestro mayor apoyo, que nos dan la fuerza y nos hacen luchar cada día y sacar una sonrisa a pesar de las circunstancias. Somos una pequeña gran familia, hemos hecho un gran trabajo juntos estos días para afrontar estos momentos. Unión y mucho amor, es la única manera. Gracias a todos por la comprensión y el cariño siempre. No queremos dejar pasar por alto a todas las familias que han pasado como nosotros por estos momentos , queremos mandarles un mensaje de ánimo y un abrazo infinito a todas ellas. La vida no para, hay mucho que celebrar, mucho que vivir… Seguimos teniendo ilusiones y proyectos de familia,que con la calma y el tiempo encontrarán su momento si Dios quiere".