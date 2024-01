Carmen Lomana vuelve a uno de los sitios que más le gustan: el centro de la polémica. La histórica colaboradora de televisión no sabe guardarse las opiniones para sí misma y esta vez ha tenido un pequeño tropiezo en su defensa a Ana Obregón.

Lomana cuenta con un espacio en la emisora de radio Kiss FM donde habla del tema mediático que le plazca y en esta ocasión ha decidido mojarse con las broncas constantes entre Alessandro Lequio y la que fuera su pareja y madre de su hijo Álex.

Ana Obregón no sale de una polémica y ya está metida en otra constantemente. Esta vez el rumbo mediático vibra conforme a las declaraciones de uno y otro sobre la financiación de la fundación Álex Lequio. Tras el comunicado de la entidad que la presentadora ha difundido a través de su Instgram, Carmen Lomana ha dado su opinión.

"Lo que creo que creo que está fuera de lugar y no me parece bien es que sistemáticamente Alessandro desde que nació esta niña está criticando a Ana, y a veces peor que criticar...Crear como la duda", comenzaba argumentando la claboradora. En palabras de Lomana, "parece que Alessandro quiere amargarle a Ana la felicidad tan grande que tiene con su hija". A pesar de que ninguno en el plató cayera en la cuenta del patinazo de Lomana, no estuvo muy acertada confundiendo el parentesco de Ana Sandra y Ana Obregón.

La economía de Obregón

Conocedora de las circunstancias, Carmen Lomana ha roto una baza en favor de su compañera de profesión a pesar de los errores que ha podido cometer: "Toda la vida Ana ha sido la que ha apechugado con los gastos de su hijo, siempre. Estuvo sola en Estados Unidos pasándolo horrible, pagándolo todo. Allí la medicina privada está para arruinar a cualquiera. Ahí estuvo ella todo el tiempo. Tendrá sus cosas y habrá hecho sus tonterías como hacemos todos, pero ha sido una madre buenísima y ahora está siendo una madre-abuela maravillosa también".

Sin embargo, fue sincera al opinar sobre las declaraciones de Obregón en las que aseguró que todo el dinero de la fundación iba a ir a parar a la fundación: "Eso tendría que haberlo medido. Luego ha dicho que no todo, pero bueno, todo no, bastante".

La financiación

Ana Obregón ha salido a defenderse sobre la financiación de la fundación que lleva el nombre de su hijo a través de su cuenta de Instagram: "Dicen que quien calla otorga… Ante tantas falsedades que pueden dañar el buen nombre de la fundación de mi hijo me veo obligada a mandar este comunicado. Llevo mucho tiempo luchando para crear esta fundación, lo único que hacemos es ayudar a los demás financiando la investigación para el cáncer de niños y jóvenes. A lo único que me dedico en cuerpo y alma es a la fundación y a Anita. Parece ser que en este mundo dedicar tu tiempo a ayudar a los demás para intentar salvar vidas es un delito. ¿Me encantaría saber qué hacen por los demás todos los que escupen culebras por su boca totalmente desinformados? Yo os recomiendo que compreis el libro 'El chico de las Musarañas', haced algo bueno y dejar de intoxicar por unos minutos de audiencia para que ganen las cadenas de televisión a base de mentiras..."