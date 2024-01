Fani Carbajo ha cumplido con uno de sus sueños por segunda vez. La influencer será mamá dentro de unos meses junto a Fran Benito después de llevar a cabo un tratamiento para poder quedarse embarazada sin riesgo. Con la confirmación de por medio, sus seguidores ya han querido aventurarse a adivinar lo que está por venir: ¿Niño o niña? ¿Nombre?

La influencer ha decidido resolver todas las dudas habidas y por haber ante los micrófonos. "Da todo el mundo por hecho que va a ser una niña", afirmaba la influencer, a la que aún no le han revelado el sexo del bebé: "Es muy pronto todavía".

Fani y Fran se muestran muy ilusionados con lo que está por venir, pero no son los únicos. El hijo de la influencer y hasta ahora el único tiene ya quince años, pero no pierde la emoción que sintió desde el día en que su madre le dio la noticia.

Por el momento la pareja no quiere aventurarse y vive el presente: "Da igual lo que sea, yo estoy muy contenta y ya. Más adelante empezaremos a preparar cosas, pintar la habitación... pero de momento es muy pronto".

Una feliz noticia

Fani Carbajo quiso inmortalizar el momento de la revelación del test de embarazo en un emotivo vídeo donde captó la reacción de todos sus amigos y familiares, con su hijo y su pareja como principales proagonistas. Dicha publicación la quiso acompañar con un emotivo texto donde trató de describir cómo se sentía, a pesar de que le resultara difícil: "Es un proceso bastante duro. Es un proceso que hay que vivir. Es un proceso en el que como he repetido en millones de ocasiones nos tenemos que sentir apoyadas, queridas y escuchadas, en ningún caso cuestionadas. Te amo y te quiero con locura llegaste a mi vida en el momento indicado, ahora estamos juntos, experimentando una nueva etapa de nuestra vida si la gente supiera lo feliz que me haces, eres la persona indicada y no me quiero separar de ti. Gracias por no separarte de mí en ningún momento, por cuidarme, quererme, ayudarme en todo, estar en los momentos más difíciles,caminando conmigo de la mano como buen equipo que somos, gracias por tu paciencia y comprensió. Gracias por amarme como amas".

Además, Fani Carbajo quiso hacer partícipes del embarazo a sus seguidores, a los que ha nombrado "tíos virtuales", y ha hecho una mención especial a su madre: "Mamá, te amo". Quien no tardó en comentar fue su excompañera de reality, Marta Peñate, que se encuentra en el mismo proceso para ser mamá: "Enhorabuena, tía. A la primera".