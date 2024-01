Son momentos duros para la familia Matamoros. Por primera vez en mucho tiempo vemos un punto común, aunque sea por mero sufrimiento, entre Kiko y Makoke. La que fuera una de las parejas más mediáticas en su momento se han volcado con su hija Anita, que acaba de sufrir una pérdida irreparable después de un trágico accidente del que la audiencia fue consciente casi en directo.

Veinte años juntos le bastaron al matrimonio para construir una familia preciosa en la que no solo eran tres. Anita recibió una noche de Reyes una bendición que le ha acompañado durante 16 año: su perrito Ringo. Su fallecimiento, que fue confirmado hace pocas horas por su dueña, ha dejado a la familia totalmente desconsolada. Habían sido días de visitas al hospital, pruebas y mucho esfuerzo por sacar adelante a su pequeña mascota, que finalmente no pudo salir adelante

Kiko Matamoros, que de momento no había querido pronunciarse al respecto, lo ha hecho con una fotografía a través de su cuenta de Instagram: "Adiós, compañero. Fuiste la alegría de Anita y la mía por mucho tiempo. Espero que tengas un viaje placentero y no te salpiquen las lágrimas de cocodrilo de quienes despreciaron tu estabilidad. Te querré siempre y alegrarás mi memoria. Gracias por tu amor, amigo Ringo".

El accidente

A pesar de que Anita Matamoros aún no tenga fuerzas para explicar lo sucedido, su madre sí que ha revelado cómo fue el incidente. Lo hizo después de presentarse en el plató de 'Fiesta', programa del que es colaboradora, totalmente consternada. Al parecer, un rato antes su hija le había informado de que Ringo se había caído por el hueco de las escaleras desde el tercer piso mientras esperaban a que el cerrajero les abriera la puerta de casa.

Anita daba la triste noticia a sus seguidores después de mantenerles al tanto de todos los avances con un conmovedor vídeo que acompañaba con una carta de despedida a su compañero de vida.

"Madre mía… cuantisimo nos hemos mimado mi pequeño. Me has dado 16 años de un amor incondicional, al que solo espero haber estado a la altura. Javi un día me dijo que los perritos también escuchaban y servían para contarles tus penas, tenía 9 años y desde entonces fuiste mi confidente. Has sido uno más de la familia y te querremos toda la eternidad. Siento en el alma si alguna vez he fallado como compañera, que estoy segura de que si… pero he procurado darte siempre la mejor vida, te lo prometo mi amor… Estoy muy orgullosa de tu despedida, 6 personas emocionadas transmitiéndote todo el amor del mundo… tu familia. Estoy segura de que cuidarás de mi. Buen viaje pequeño, gracias por haberme acompañado en esta vida. Nos vemos en la siguiente".