El nuevo espectáculo de Karina está a punto de ver la luz en pleno apogeo de la artista. Cual ave fénix, la autora de algunas de las canciones más conocidas del "baúl de los recuerdos" ha sabido sobreponerse a los golpes que la vida le ha propinado a lo largo de su trayectoria. Con motivo de la promoción de 'Yo Soy Karina', ha acudido al plató de El Hormiguero para, entre otras tantas cosas, hacer un repaso de su trayectoria.

Junto a Pablo Motos ha decidido rememorar el momento en el que toda su vida cambió: su despido de la discográfica. Karina se encontraba en el mejor momento de su carrera, a los 29 años, cuando se encontró con un nuevo director más joven que decidió no renovarle el contrato que terminaba en el mes de septiembre: "Me dijo que se habían planteado que ya no renovaban a 'horteritas'. Yo me quedé cortada porque no supe que decir porque nunca les he... A lo mejor puede ser que sean canciones sencillas, canciones comerciales. Eso, como dicen los modernos, te lo compro. Además, ¿dónde está el baremo ese de lo hortera? Yo esque todavía no sé dónde está".

Para Karina aquel golpe fue algo "muy bajo y no esperado, precisamente porque vendía muchos discos". Lo peor que le pudo pasar a la cantante fue el hecho de que la "betaran, que intentes llamar a puertas y siempre estén reunidos". No obstante, esto le ha servido de lección a la artista para sobreponerse: "He aprendido a ser más paciente, a saber perdonar, a tener alegría, a sacar lo bueno de lo malo... Es un trabajo que no es fácil y es diario, sobre todo para no decaer y no caer en depresión. Sobre todo cuando te dicen que 'ya te llamaremos' y no te llaman nunca. Aparte de haber buscado sello discográfico he buscado a lo mejor justicia. Conmigo se ha hecho un silencio que no sé por qué, porque creo que no le he hecho daño a nadie. He cantado para ser yo feliz y para hacer feliz a los demás porque la felicidad se vende muy cara".

El boom de GH

¿Le daría algún consejo la artista a su yo del pasado? Pue sí: "Sigue mirando al cielo con los pies en el suelo". Y es que la vida de la artista no ha sido fácil después de aquellos varapalos. Su jubilación le dejó una pensión minúscula que no le permitía ni pagar la luz e incluso se la llegaron a cortar. Después de aquello, tuvo que recurrir a sus hijas y a las velas para poder tener un poco de iluminación en la casa.

Karina se ganó el cariño de esa España seguidora de realities después de mostrar su lado más sensible y familiar en Gran Hermano VIP. Su participación se debió a que necesitaba recaudar dinero para tratar la enfermedad de su nieta. A pesar de poner toda la carne en el asador, la edad y la convivencia pudieron con la concursante, que terminó abandonando el reality casi a la mitad y tras haberse postulado como una de las favoritas del público.