Ya son varias semanas las que Ana María Aldón pasa separada de Eladio. La colaboradora de 'Fiesta' dejó de lado sus compromisos laborales y los preparativos de su inminente boda para resolver sus cuentas pendientes en Gran Hermano Dúo. Sin embargo, Aldón no se olvida de su novio, al que quiere con locura y está deseando ver.

La historia entre Ana María y Eladio se ha cocido a fuego muy rápido y parece que el amor hierve entre sus brazos. Tanto es así que cuando tan solo llevaban unos meses juntos, la pareja soltó el bombazo de una propuesta de matrimonio sobre la mesa a la que la ex de Ortega Cano no pudo decir que no.

Como si de dos adolescentes se tratara, los enamorados viven este amor en ciernes como si llevaran toda la vida, así que la distancia no está siendo fácil -al menos para la diseñadora-. Aldón, muy cercana a Efrén Reyero, encuentra en el concursante un hombre atractivo con rasgos muy similares a los de su novio. A pesar de sus constantes acercamientos y sus conversaciones subidas de tono, Ana María no pierde de vista el hecho de que "es una señora a punto de casarse".

Su insoportable ciática

Sus compañeros de reality han querido saber un poco más acerca de la historia de Aldón y Eladio. Entre las preguntas no pudieron faltar algunas más calientes, referidas a su vida sexual. Elena le lanzó una pregunta para nada indiscreta a la concursante: "Ana María, yo quiero saber cuándo se consumó el acto, que al final es lo importante". La respuesta de la colaboradora televisiva no se la esperaba nadie: "Todos los días de mi vida, todos".

Ante tal afirmación, Elena se quedó sorprendida y señaló el que podría ser el origen del dolor de Ana María Aldón: "Entonces no me extraña que tengas ciática". La concursante respondió llevándose el tacón de la bota a la cabeza: "Yo soy flexible, eso es importante".

Efrén, que estaba a su lado durante las confesiones, no apartó en ningún momento la mirada de su compañera y confidente y solo tuvo palabras para decir: "Eres flexible y buenorra". Y es que la atracción es innegable entre ambos. "Me lo como, me lo como, me lo como" confesó la colaboradora de 'Fiesta' tras toquetear a su compañero y comprobar que Eladio no tenía sus brazos, pero sí que compartía con él muchas facciones: "Él es como tú. Tiene la mandíbula muy marcada, los ojos así... No tiene tus brazos pero...".

Elena y Marta López no desaprovecharon la oportunidad de comentar el acercamiento entre concursantes y afirmaron que a Ana María "no le pegaba" un hombre como Efrén. No obstante, Elena mentuvo que su buen rollo se debía a que se entendían bien y ninguna otra razón sexual.