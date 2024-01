Isa Pantoja no pierde la esperanza de mantener a Asraf bien lejos de casa. La hija de la Pantoja se encuentra en plena campaña para salvar a su marido de la expulsión de la casa de Gran Hermano en la que entró hace apensas unas semanas para participar en su edición Dúo.

A pesar de estar viviendo unos días muy duros lejos de su amor, Isa P sigue haciendo todo lo que está en su mano por él. Y es que después del susto de embarazo -deseado, dentro de lo que cabe- la colaboradora televisiva se ha puesto mala y apenas puede hablar del dolor. No obstante, esto no ha impedido que de la cara. Tanto es así que ha ideado una estrategia para la permanencia de Asraf lanzando a sus fieles seguidores de Instagram a votar.

¿En qué consiste dicha estrategia? Ella misma lo ha explicado: "Asraf está nominado esta semana, entonces hay doble expulsión. Tenemos que dar nuestros cinco puntos de esta semana y repartirlos entre quienes vosotros queráis menos en Asraf, porque recordad que los votos son para expulsar".

Isa Pantoja, conocedora de este tipo de realities, analizaba cómo piensa que está siendo esta edición: "Estamos en una edición que yo creo que no se premian las faltas de respeto, los gritos, las confabulaciones, el 'estás conmigo o todos estamos en contra tuyo... y eso es bueno. Creo que se valora a la buena gente que da su opinión. Por mucho que le pregunten él va a seguir dando su opinión y creo que así se puede llegar muy lejos. Dicho así, pido la salvación de Asraf".

La también influencer tiene planes de crear una programación para darle el mayor apoyo a su marido, como ya hizo durante su participación en Supervivientes. A pesar de que esta separación haya sido algo inesperada, Isa sigue mostrando el apoyo incondicional a su novio, que de nuevo deja su hogar para intentar llevarse el reality.

Esta vez lo ha hecho con una incógnita que acaba de resolver: el embarazo de Isa. La audiencia salió de dudas antes que el propio Asraf, que recibió el "no" por parte de su novia en una conexión especial. Sin embargo, no fue la noticia que esperaba recibir, ya que sobre la mesa ya hay planes de aumentar la familia. De momento, su amor sigue más fuerte que nunca, como ha mostrado la influencer en sus redes.

"Aunque en un principio no me hacia a la idea de que al poco tiempo de casarme íbamos a vivir esto de nuevo, ahora ya con la de idea hecha, estoy expectante por verte disfrutar al cien por cien de esta experiencia. Me trae muchos recuerdos verte en el mismo sitio donde nos conocimos hace cinco años", publicaba hace unas semanas para despedirse de su marido.