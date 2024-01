Leonor hace esgrima y sus padres se van al cine

Los Reyes de España se han ido al cine este fin de semana mientras su hija mayor, la princesa Leonor de Borbón, se fue a Murcia a competir en esgrima. La heredera de Felipe VI participó en el XXIV Campeonato Deportivo de Academias Militares para Oficiales, popularmente conocido como Interacademias, que se celebra cada dos años en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). De ello dio cuenta Interacademias con varias fotos en las que se puede ver a la Princesa de Asturias con sus compañeros animando desde la grada, posando con un grupo con sus floretes unidos delante y también compitiendo.

El torneo forma parte del plan de actividades del Consejo Superior de Educación Física y Deportes de las Fuerzas Armadas y cuenta con 384 jóvenes de los distintos ejércitos (tierra, mar y aire) inscritos. Las competiciones se prolongan hasta el martes y tienen también por objetivo fomentar la convivencia entre los alumnos, alojados en la base de San Javier y en el centro de Alto Rendimiento de los Narejos. Además de en esgrima, la Princesa también competirá en voleibol.

Leonor de Borbón representó a la Academia Militar de Zaragoza, donde ingresó el pasado verano para iniciar su formación castrense. Como futura jefa de las Fuerzas Armadas deberá pasar por los tres ejércitos. Así, una vez completado su paso por Zaragoza, donde es dama cadete, se irá a la Escuela Naval de Marín (Pontevedra), donde se convertirá en guardamarina; y, por último, irá a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia) como alférez alumna. En esta última fase también se embarcará en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Y mientras Leonor se entregaba a un fin de semana muy deportivo, sus padres disfrutaron de una de sus grandes aficiones conocida: el cine. Felipe V y Letizia fueron vistos este sábado en las salas Renoir Princesa, en el centro de Madrid. Ambos llegaron por su cuenta, vestidos en plan informal, y se compraron las entradas además de refrescos. No ha trascendido la película que vieron los Reyes, que dejaron al personal de los cines sorprendidos con su presencia. No obstante, no es la primera vez que hacen un plan similar. Ya son varias las ocasiones en la que el matrimonio se ha dejado ver por alguna sala en su tiempo libre. Sin ir más lejos, en plena pandemia, en el verano de 2020, ambos acudieron a unos cines para mostrar su apoyo al sector y animar a la gente a regresar a la gran pantalla.