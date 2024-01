Ana María Aldón se enfrenta en las próximas horas a uno de los momentos más sinceros de su carrera en la televisión. La colaboradora televisiva que saltó a la fama tras iniciar su relación con Ortega Cano también tiene sus secretos y, por supuesto, una vida anterior. En un momento en que su relación actual se encuentra en el foco mediático a tan solo unos meses de comenzar su romance y a un paso del altar.

La concursante de Gran Hermano Dúo hará frente a la "curva de la vida" donde hablará de sus momentos álgidos, así como los más oscuros, a lo largo de su vida. Algo que no toda la audiencia sabe es que antes de estar casada con Ortega Cano y formar una familia junto a él Ana María Aldón había estado casada con otro hombre que hasta el día de hoy permanece en el anonimato.

La plataforma de Telecinco 'Unplugged' ha querido adelantarse a las revelaciones de Ana María Aldón y hacer una investigación exhaustiva en torno a este secreto del que la audiencia popular no tiene casi información. Tanto es así que la cadena televisiva da por hecho que durante estas revelaciones sacará a la luz el motivo por el que se separó de aquel primer marido. Recordemos que Aldón ganó popularidad tras su participación en 'Supervivientes' en el año 2020 y en aquel momento 'Viva la vida' indagó en detalles más personales.

Y es que antes de Ortega Cano, la colaboradora televisiva estuvo casada cuatro años con un tal Manuel: “Estuvieron mucho tiempo juntos y abrieron una tienda. No tuvieron hijos. Estuvieron cuatro o cinco años juntos... Nadie sabe que estuvo casado con ella”.

Ha pasado el tiempo desde aquel entonces y ahora el que fuera su marido ya tiene su familia: mujer un hijo. Esta exclusiva vio la luz ya en el año 2020, pero Telecinco ha querido recuperarla con motivo de su curva de la vida.

Un pasado secreto

'Así es la vida' hizo una investigación exhaustiva buscando por el pueblo al exmarido de Ana María Aldón, con el que incluso dieron pero que alegó no ser la persona a la que estaban buscando. Los vecinos aseguraron que no sabían el verdadero motivo de su separación: “No han tenido problemas, no sabemos por qué se separaron”.

La relación de Ana María se encuentra en un momento muy cuestionable tras la actitud que está adoptando durante su participación en GH. Su tonteo con Efrén Reyero ha puesto en entredicho de manera pública su futura boda con Eladio, que por primera vez hizo una aparición televisiva con motivo de la entrada de su novia a la casa de Guadalix.

No obstante, no es la primera vez que la influencer adopta estas actitudes en público. Ya en el año 2020 su relación con el torero fue puesta en entredicho después de que durante su etapa en Supervivientes tuviera un acercamiento con Antonio Pavón que muchos se tomaron como cuernos.