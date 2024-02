El drama entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne sigue dando vueltas en una especie de círculo vicioso que parece estar lejos de terminar. Cuando parecía que las cosas se calmaban entre ambos, llegó Guillén y ofreció una entrevista en '¡De viernes!' que echó aún más leña al fuego y, lejos de calmar las aguas, reveló una demana de paternidad interpuesta hacia el cantante. Como respuesta, Bertín parece mandar mensajes en los que anuncia una posible retirada de la televisión.

Mientras tanto, Bertín continúa con su voto de silencio, pronunciándose en contadas ocasiones y soltando ciertos datos a través de su entorno cercano. Es bien sabido que, tras dar la exclusiva en '¡Hola!' y con el parto prácticamente inminente, se hizo público el hecho de que el cantante pediría una prueba de paternidad para cercirarse de que el bebé era suyo y, en caso de serlo, "ayudaría" con sus cuidados, a pesar de no ejercer como figura paterna.

Sin embargo, ante las revelaciones de la que fuera su pareja hace ya unos cuantos meses, ha sido parco en palabras, pero bastante directo. Si bien ante la prensa solo ha querido responder con un "no" ante las preguntas del programa de Telecinco 'Vamos a ver' sobre si había recibido ya alguna notificación en cuanto al inicio de los trámites de paternidad, parece que ante su público se siente algo más en confianza.

Bertín se ha pronunciado en su último concierto, entre el calor del público, de una manera que podría interpretarse como un mensaje con segundas. Fueron solo un par de frases en las que, por no decir nada, terminó diciéndolo todo: "Yo seguiré cantando, que es lo que más me divierte...Pero lo demás, a lo mejor me quito de en medio porque estoy hasta los huevos". Y es que sus palabras podrían estar indicando que cada vez se ve a sí mismo más lejos de la tele y que lo suyo solamente es la música.

Una Guillén contundente

La entrevista en '¡De viernes!' de Gabriela Guillén sigue dando mucho de qué hablar; y es que la segunda parte emitida fue aún más contundente y sacó incluso a relucir alguna imagen privada de Bertín Osborne. Con la galería abierta, la reciente mamá comenzó a mostrar una serie de instantáneas suyas junto a Bertín para demostrar que en la feria de Sevilla seguían siendo pareja.

‘’Estábamos muy bien en la Feria de Sevilla, de hecho, él lo que me decía era que él no asistía a ese tipo de eventos y que lo hacia por mí porque me hacia mucha ilusión", declaró Guillén en el plató de Telecinco. De hecho, su relación se extendió más allá de la famosa fiesta de 'El Turronero': "Estábamos juntos, muchas personas nos vieron juntos. Yo te puedo enseñar las fotos que nos hemos hecho’’.