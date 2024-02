Marta Peñate ha dado una tristísima noticia a sus seguidores durante las últimas horas. Su ausencia en redes el pasado sábado tuvo un motivo muy importante que ha decidido compartir hace unas horas, causando conmoción en su comunidad: el fallecimiento de un familiar cercano.

A la influencer le llegó la noticia este fin de semana de que el marido de su madre había fallecido repentinamente y, tras volcarse plenamente con su progenitora, publicó una extensa carta llena de emotividad y dedicada a su madre. "El sábado desaparecí para dedicarme a ella. Me llamaron por la mañana diciéndome que el marido de mi madre había fallecido repentinamente. 17 años de mi vida a su lado, pero ya no solo era lo muchísimo que quería a esa persona, también era el hecho de saber que mi madre se quedaba sin esa compañía que tanto le gustaba", comenzaba escribiendo Marta Peñate.

Y es que el marido de su madre era también una perona muy especial para Marta, tal y como ha demostrado en este comunicado: "Siempre han sido mi modelo de pareja a seguir, siempre le decía a Tony ‘ojalá ser ellos de mayor’. Se querían, se compenetraban, eran mejores amigos y compañeros de vida. Me fui corriendo a Gran Canaria con un nudo en el estómago y con una ansiedad terrible, llorando por él y llorando porque sabía como tenía que estar mi madre, efectivamente estaba desolada. No es consuelo para ella, pero nosotras, sus hijas, nunca la dejaremos sola. A él siempre le recordaremos, siempre estará presente porque era un hombre ejemplar, pero aquí estamos, luchando para que ella vuelva a sonreír, así lo querría él y así lo queremos nosotras".

Además, recordemos que Marta lleva ya un tiempo viviendo lejos de su familia en las Canarias y se encuentra construyendo una familia con Toni Spina en la capital. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para quedarse cerca de su madre: "Ahora me la traje a Madrid conmigo para que me acompañe en mi transferencia. En un tramo de 4 años la vida se ha llevado: a su padre, a su madre, y a su gran amor. Cómo es la vida. Te querremos siempre Ricardo".

Sus seguidores, acostumbrados últimamente a que Peñate comparta con ellos la felicidad que ha experimentado durante los últimos meses, han querido mostrarle todo su apoyo a través de los comentarios y se han volcado plenamente con la influencer.