'Zorra' continúa generando debate días después de su victoria en la final del Benidorm Fest 2024. La reivindicativa canción con la que Nebulossa representará a España en Eurovisión, que fue la favorita tanto del público como del jurado, está consiguiendo millones de reproducciones y críticas muy positivas, tanto dentro como fuera de nuestro país. Sin embargo, también son muchos los que están atacando la propuesta del dúo formado por Mery Bas y Mark Dasousa.

Entre las voces más críticas se encuentra la de Manu Tenorio, que un día después de la final compartió un tuit en el que arremetía contra la letra de la mediática canción: "Cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza... Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que lo importante es que hablen".

“Zorra”: cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza…. Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: “ lo importante es que hablen “ — Manu Tenorio (@manutenorio) 4 de febrero de 2024

A pesar de estas palabras, el que fuera concursante de 'Operación Triunfo' aclaró unas horas después que le desea "lo mejor" a Nebulossa en su aventura eurovisiva: "Solo comparto mi opinión". "También quiero dejar muy claro que yo he opinado sobre la canción, no sobre los artistas que la interpretan. Que me merecen el mayor de los respetos", añadió en un tuit posterior.

Tras recibir una oleada de críticas, Tenorio respondió que "los insultos y descalificaciones definen más al que las escribe que al quien van dirigidos". "Yo jamás he insultado a nadie, solamente he dado mi opinión sobre el tema, sobre la canción. El grupo y el autor me merecen el mayor de los respetos, porque yo sé lo que es estar ahí", aseguró. No obstante, cabe señalar que esta misma mañana ha compartido un tuit que define 'Zorra' como "un bodrio misógino con una señora que no canta y una puesta en escena grosera".

Por favor, dejad de devaluar palabras como dictadura. Sobre todo si podéis opinar sobre lo que queráis, cuándo queréis y dónde queréis. Lo que sucede es que al contrario de hace varias décadas, gracias a las rrss lo que digas puede ser replicado al momento por cualquier persona. https://t.co/HQinkUPv3h — Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) 5 de febrero de 2024

Manu Tenorio también ha lamentado que, a su juicio, vivimos en una "dictadura soterrada". "Si no opinas como nosotros te reventamos y, cómo no, eres un facha", se quejaba sobre los ataques e insultos que está recibiendo en los últimos días.

Una afirmación que Jagoba Álvarez, historiador y escritor, desmontaba en su perfil: "Por favor, dejad de devaluar palabras como dictadura. Sobre todo si podéis opinar sobre lo que queráis, cuándo queréis y dónde queréis. Lo que sucede es que al contrario de hace varias décadas, gracias a las rrss lo que digas puede ser replicado al momento por cualquier persona".