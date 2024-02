Cada vez queda menos para que Marta Riesco fuera ser libre del todo. La periodista, ahora convertida en influencer tras su varapalo televisivo, se enfrentará según los planes establecidos dentro de muy poco a la productora de Ana Rosa con motivo de su despido improcedente el pasado año.

Riesco, que se encuentra en un momento personal muy bueno, no ve la hora de cerrar esta etapa que tanto daño le ha hecho y de la que no pensó que fuera a recuperarse. Aún a la espera de que los planes no vuelvan a cambiar, Marta Riesco ha revelado la fecha oficial y sus sensaciones: "Lo tengo el 22 de febrero, no queda nada ya. Ojalá las cosas salgan bien y ojalá se celebre el juicio, porque cuando se aplaza es como otra vez volver a vivirlo".

Una nueva vida

Aún así, la reportera sigue reclamando su lugar en la televisión para contar historias con el micrófono en la mano, pero todavía la suerte no se ha puesto de su parte. ¿Cómo se siente aún así la influencer en este momento? "Pues me siento muy bien, gracias a Dios, porque ese machaque mediático terminó. Me siento mucho mejor, ya no tengo esa ansiedad, esas ganas de vomitar, esas cosas que estaban dando vueltas por mi cabeza... Siento que soy una Marta completamente nueva y cuando miro al pasado me da mucha pena todas las cosas que me hicieron".

Como parte de este preguntas y respuestas, Marta Riesco ha hecho frente tanto a preguntas serias como otras más curiosas. Una seguidora ha querido saber cuándo fue la última vez que tuvo sexo, y ella no ha dudado en responder. "Menos de lo que creéis, mucho menos", comentó Riesco entre risas y un tanto sonrojada. Acto seguido, dejó caer un comentario que no dejó a nadie indiferente. En cuanto a si estaba ilusionada con alguien, confesó que podía ser, pero que ese chico "no era para ella".

Por cierto, ¿volverá Marta a la televisión? Pues, por el momento, Riesco ha revelado que ya ha dicho tres veces que no a acudir a 'Supervivientes' "a pesar de lo que dicen" y en cuanto pueda, hablará de todas las cosas que lleva callándose un tiempo.

Lío con Antonio Tejado

Otro tema sobre el que se ha pronunciado y que sin duda alguna concentra todo el foco mediático ahora es el caso de Antonio Tejado, que, según la justicia, habría sido el autor intelectual del robo en la casa de su tía María Belmonte. Al parecer Riesco y Tejado mantuvieron una relación de "buen rollo" y han llegado a vivir varios eventos juntos.

Incluso, reveló Marta Riesco, Tejado estuvo liado con una amiga suya y, por lo tanto, "tienen bastante relación", por lo tanto esto le ha dejado bastante impactada. No obstante, Marta Riesco prefiere esperar a "ver qué dice la justicia", aunque las acusaciones le parecen muy graves.