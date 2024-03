Preocupación por el estado de salud de Isa Pantoja: "Lo tengo súper cerrado"

Isa Pantoja por fin tiene a toda su familia reunida. La colaboradora televisiva disfruta estos días de su marido Asraf y su hijo Alberto, que se han convertido en el combo perfecto para la hija de La Pantoja, significativamente separada de sus lazos sanguíneos.

Asraf e Isa vuelven a compartir rutina, como todo matrimonio, e incluso siguen encontrando planes que hacer juntos de los que todavía no han disfrutado, como ir a ver jugar al baloncesto al hijo de la colaboradora. "Hemos venido a ver un partido de baloncesto de Albert que es la primera vez que lo veo jugar", apuntaba Beno en sus historias.

También Isa Pantoja quiso comentarlo con su audiencia, aunque confesó que si veían su mirada un poco alterada tenía un motivo: "Con un ojo que lo tengo cerrado porque me ha picado algo". Isa P confesaba que se había maquillado un poco y que por eso no se le veía tan mal, "pero en realidad lo tenía súper cerrado".

Agradecimientos

Sin saber lo que ocurría, no quiso preocuparse más de la cuenta y acudió a disfrutar de un rato familiar del que tanto le gustan a ella. Antes de cerrar este ratito familiar que ambos compartieron por Instagram, Isa P quiso mandarle un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le habían ayudado a llevar a Asraf hasta la final de Gran Hermano Dúo: "Quiero agradecer a cada persóna que nos ayudó a votar Ha sido super bonito recibir tanto cariño en otro reality. Pero todo tiene su fin y en este caso, una se queda con las cosas positivas que esta vez son muchas. No hemos restado en ningún momento. Al contrario, se suman mas personas a nuestro lado".

El mensaje fue más allá: "Gracias, gracias y gracias por querer cambiar un poco el formato y elegir una opción distinta. No mejor ni peor pero sí diferente Ya estamos juntos y a disfrutar de mi suerte. Una familia preciosa. Nos vemos pronto, Marea".

¿Embarazo a la vista?

La gran pregunta de la audiencia tras la salida de Asraf de GH es si hay planes de embarazo o no: "Me arrepiento un poco de eso, no debí decir esa palabra, me gustaría que la relación fuese otra, pero ya está. Le diría que lo siento otra vez y que ojalá pudiéramos tener una relación".