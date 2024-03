María Patiño se somete a un revolucionario cambio de apariencia: "No busquen la aprobación de los demás"

María Patiño está viviendo la resurrección de 'Sálvame' como un milagro. Si bien el programa de momento no vuelve a salir a la luz, quien sí que lo hará pronto será la productora encargada de darle vida al formato que conquistó las tardes de Telecinco durante varios años.

Con los colaboradores de Sálvame volviendo a cuentagotas a Mediaset, parece que cada vez está más cerca el regreso de algunas de sus piezas clave, aunque lejos de la empresa de la que formaban parte y como parte de la nueva 'Fabricantes TV'. Además de Patiño, se volverán a subir al barco Belén Esteban, Rocío Carrasco, etc.

Bajo la premisa de "somos un grupo de soñadores inconformistas y venimos a servir. Bienvenidos al show" los creadores han recibido el apoyo de directivos de Mediasete incluso míticos rostros de Telecinco, como Risto Mejide o Sandra Barneda.

Aunque por el momento poco haya salido a la luz acerca de lo que se viene, Patiño ha querido participar también en el vídeo promocional por parte de los integrantes de 'Sálvese quien pueda': "La vida está hecha para los currantes, para los que aman lo que hacen, así que os doy la bienvenida".

Nuevo look

A sabiendas desde reestreno, la Patiño ha decidido someterse a un cambio de look de lo más juvenil con el que, aclara, no hará caso de las críticas.

"Cuando me levanté esta mañana, sonreí", escribió la presentadora televisiva junto a una fotografía en la que lucía este piercing en la nariz. No obstante, la cosa no ha quedado ahí y ha querido añadir otro mensaje a través de sus historias: "No busques la aprobación de los demás. Si no te gusta algo, cámbialo".

Además, cuenta la presentadora que se ha sometido a un tratamiento de hidratación profunda con ácido hialurónico y un rejuvenecimiento "express".

Por cierto, María Patiño ya ha cambiado la descripción en su cuenta de Instagram para añadir un mensaje especial: "Ahora me podéis ver en Netflix y...".