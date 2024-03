¿Qué le ha ocurrido a Bruno Vila en la cara? El preocupante cambio de aspecto que ha alarmado a la audiencia

Bruno Vila ha hecho saltar esta última semana las alarmas en Reacción en Cadena. El jovencísimo Mozo de Arousa cautivó a una audiencia que lo catapultó a través de los platós de televisión hasta fichar por otro concurso de Telecinco 'Bailando con las estrellas'.

Desde entontes, Vila combina su paso por el concurso conducido por Ion Aramendi con los ensayos para aprenderse una coreografía distinta -también de distinto estilo-. El concursante se ha convertido en un personaje muy querido de la pequeña pantalla y sus seguidores ya le han salvado en más de una ocasión de la expulsión en 'Bailando con las estrellas'. No obstante, estas últimas semanas su rostro ha preocupado a los espectadores habituales de 'Reacción en Cadena' más acostumbrados a verlos.

"No me rendiré"

"Me han llegado muchos comentarios a cerca de los programas de Reacción en cadena de estos días y de porqué tenía los ojos hinchados", comenzaba emitiendo en un comunicado el concursante. A continuación, quiso dejar un mensaje tranquilizador para todos los que habían preguntado al respecto: "Aclarar que fue por una alergia que me hizo pasar un par días con mala cara. Pero ya estoy recuperado, gracias a los que os habéis interesado".

Consciente de que parte de sus seguidores preferirán la faceta de bailarín, también se pronunció sobre su paso por 'Bailando con las estrellas': "En cuanto a Bailando con las estrellas, estamos con las ganas del principio, trabajando para mejorar día a día y que la coreografía del sábado os guste. Sé que hay mucha confianza puesta en mí por vuestra parte, esta oportunidad que me estáis dando para aprender a bailar y que se conozca mi forma de afrontar los desafíos solamente os la puedo recompensar dándolo todo. No me he rendido ni me rendiré"

Vila se abre

Vila incluso ha llegado a colarse en un tercer programa, esta vez como entrevistado. Ocurrió en '¡De Viernes!', como parte de su participación en 'Bailando con las Estrellas', donde Bruno Vila se abrió un poco más de lo habitual.

El concursante hizo alguna que otra declaración que le acercó a la audiencia y le ayudó a abrirse un poco más: "Bueno, yo creo que cuando eres diferente a veces no te lo ponen fácil. Y si que he tenido épocas en las que no me sentía muy dentro de a lo mejor grupos de amigos. Siempre he sido más de amistades individuales".