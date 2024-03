Preocupación por el estado de salud de Carmen Borrego: "Acaba de vomitar"

Carmen Borrego no deja de preocupar a los espectadores de Supervivientes. La colaboradora televisiva dio el salto -y nunca mejor dicho- al concurso de Telecinco con el sobreaviso de que iba a ser un auténtico reto en su vida. A pesar de que parecía que nada pudiese ir a peor, ahora la concursante cuenta con otro problema más: un corte de apetito que le ha dejado sin comer dos días y que ha desembocado en un ataque de ansiedad.

Borrego comenzaba a encontrarse mal por la mañana después de un día de ayuno. "No tenemos fuego ni tenemos nada, arroz sí, pero yo me he negado. No me encuentro bien y creo que es del coco y del arroz crudo, entonces ayer no comí nada en todo el día y hoy a la hora presente tampoco", le confesaba Carmen a Rocío Madrid.

Un inicio complicado

Y es que la colaboradora está sufriendo "el mayor agobio de su vida" y esto no le está facilitando para nada el concurso, que se basa en la supervivencia y la colaboración. Tanto es así que sus compañeros comenzaron a preocuparse por ella. Kiko Calleja se acercó hacia Borrego, que en ese momento estaba reposando, para preguntarle si se encontraba bien: "¿Cómo es que estás sin comer nada?". "Voy a ver si en un rato me puedo incorporar un poco y bañarme a ver si...", contestaba una Borrego abatida.

Calleja, preocupado, le comentó al resto de sus compañeros cómo estaba, y Miri confirmó que "acababa de vomitar". A medida que avanzaba la mañana, el estado de salud de la colaboradora no mejoraba y se iba encontrando "fatal". Aun así, Borrego se incorporó para meterse un rato en el agua y comenzó a sentirse peor: "Qué agobio... No, no puedo... fatal".

Carmen Borrego rompió a llorar delante de sus compañeros y, antes de estallar en lágrimas delante de todos, corrió hacia su camastro, se echó la manta encima y comenzó a llorar.

Malos momentos para las Campos

No están siendo momentos fáciles para las Campos. Las hermanas perdieron a su madre, la icónica María Teresa, hace solo unos meses, y esto todavía les pasa factura. Además, el estado de salud de ambas se ha complicado nada más separarse; a Borrego porque le está pasando factura el reto de 'Supervivientes', y a Campos por una neumonía.