Terelu reaparece en la vida pública tras su ingreso hospitalario: "No soy ejemplo de nada"

Terelu Campos ha reaparecido en la vida pública después de dejar a sus seguidores muy preocupados. La colaboradora televisiva tuvo que abandonar sus obligaciones laborales tras su ingreso hospitalario por una neumonía.

La hija de la Campos, cuya hermana tampoco lo ha pasado muy bien al inicio de Supervivientes, volvió a ponerse al frente de una cámara durante el funeral de la madre de Joaquín Torres. Lo hizo para el programa de su compañera Sonsoles Ónega, a quien le aclaró que "estaba bien, recuperándose poco a poco".

Sin embargo, después de la enfermedad, su tortura no se ha terminado: "Diez días sin fumar que llevo... Me estoy volviendo esquizofrénica". Ónega pidió un aplauso multitudinario de los espectadores para darle la enhorabuena, aunque Terelu quiso aclarar que ella "no es ejemplo de nada".

Regreso a la vida pública

Terelu volvió a 'D Corazón', programa del que es colaboradora, sin cortarse ni un pelo y quiso abrirse sobre lo que había vivido: "Las cosas respiratorias y de pulmón no son cualquier cosa. Yo tampoco contribuyo mucho con algún vicio muy malo y muy asqueroso que tengo".

A pesar de haber estado ingresada, ha sido muy consciente de lo que ha pasado durante su ausencia y por eso ha hablado claro tras los comentarios de Alessandro Lequio: "Llevo nueve días sin fumar, a pesar de lo que digan otros en otros sitios". Con esto hizo referenci a lo que Alessandro Lequio compartió hace unos días en 'Vamos a ver +', asegurando que había sido vista en el hospital sin mascarilla, con un pijama de raso y con un cigarro.

No obstante, parece que Terelu no tenga tan claro que esta sea su última andadura con el tabaco en realidad: "Ojalá pudiera decir que lo he dejado para siempre, pero yo soy una bestia".