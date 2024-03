Laura Matamoros firma la reconciliación: "Se notaba que faltabas"

Laura Matamoros ha decidido enterrar el hacha de guerra. Esta nueva edición de Supervivientes acaba de arrancar y ya se ha cobrado los primeros enfrentamientos, discusiones y abandonos. Y es que si por algo está marcada es por la historia personal y las situaciones en las que los concursantes están llegando este año a Honduras.

La hija de Kiko Matamoros enfrenta una situación personal bastante compleja tras romper su relación con Benji Aparicio hace escasos meses. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP 4' y finalista en 'Supervivientes 2017' vuelve a afrontar esta aventura en buena forma física, pero en una situación emocional bastante complicada.

Sin embargo, cuando las cosas parecían que no podían ponerse más difíciles, estalla el enfrentamiento con Kiko Hernández. Sin embargo, parece que en las últimas horas ambos han sabido superar la confrontación y sellar esa reconciliación con un tierno abrazo.

El inicio de la bronca

Laura Matamoros confesó que toda esta situación había venido a raíz de una "deslealtad" de Kiko JIménez, al que consideraba una persona de confianza para desahogarse, tras confesarle cómo se sentía: "Yo a lo largo de este proceso de separación del cual no he hablado con el padre de mis hijos, el cual la relación no ha sido lo más idílica posible, se lo comento en privado a Kiko y le digo que estoy desde entonces en tratamiento psicológico porque para mí ha sido complicado y han sido muchos años que me he dejado de querer, de valorarme y de muchas cosas".

Matamoros continuó explicando cómo había vivido ella la situación y dejó claro que no quería una persona así en su vida, aunque también reconocía lo importante que había sido para ella: "Le digo que por las noches necesito descansar y dormir cierto tipo de horas para estar bien por la mañana porque es un proceso psicológico. Para mí es un reto estar aquí pero para mí lo que significaba Kiko en esos momentos de compañía, de amor y de poder contar con algún 'amigo' o compañía, a mí esa deslealtad me ha marcado porque yo le conté en una preconvivencia con pelos y señales todo. Él utilizarlo por detrás... me parece un juego muy sucio".

Reconciliación

Tras ser separados temporalmente, los concursantes volvieron a verse las caras y firmaron la reconciliación después de las disculpas de Kiko Jiménez: "Pasan cosas. Es lógico en la convivencia. Se nos fue de las manos. Pero creo que es valiente saber reconducirlo e intentar hablarlo sin provocar una discusión. Hemos pasado mometos muy bonitos. Hemos pasado dos días sin ti y han sido dos días en los que se notaba que faltabas".