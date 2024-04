Carmen Borrego aterriza en España y no da crédito con la separación: "Es una noticia devastadora"

Disgustada nada más llegar a España. Así ha aterrizado Carmen Borrego tras salir de 'Supervivientes' a la fuerza por cuestiones de salud. La colaboradora televisiva, que aceptó la invitación al reality para demostrar que puede superarse a sí misma, ha tenido que volver a casa, aunque seguramente no se esperaba que su aterrizaje iba a traerle un nuevo disgusto más al que hacer frente en su casa.

Su hermana, pasando un momento personal muy negativo, y su hijo, solo tras anunciar su separación, Carmen Borrego volvía a casa para encontrar paz y tranquilidad y se encuentra una situación casi peor que cuando se marchó del país camino a Honduras. Sin embargo, no se ha enterado de esta situación a ravés del propio José María, sino que el golpe le ha venido de sopetón en pleno directo.

Primeras reacciones

"¿Esto es verdad?". La pregunta de incredulidad ha sido la primera reacción de Carmen Borrego cuando han revelado la información en 'Supervivientes: Conexión Honduras'. Lo siguiente que ha dicho es: "No me lo puedo creer". Con la madre enterada, la audiencia ha podido enterarse de algún detalle más: "Cuando vine estaban muy bien. Todo estaba correcto. Pensé que José María era y había sido muy feliz. No sé qué ha ocurrido".

En cuanto a cómo se lo ha tomado ella, la respuesta ha sido completamente contraria a lo que afirmaban personalidades como Pipi Estrada. "Para mí es una noticia devastadora y muy mala", ha dicho, puesto que se hace a la idea de que su hijo debe estar sufriendo. No obstante, la colaboradora televisiva ha querido dejar claro que también le importa cómo se encuentra la madre de su hijo: "No deja de ser la madre de mi nieto. Si necesita algo de mí lo tendrá. Solo pido que hagan las cosas bien con su hijo. Ese bombón que han traído al mundo que es mi nieto".

Sorpresas aparte, Carmen Borrego ha querido mandarle un mensaje a su hijo: "Quiero decirte José María que necesito verte y abrazarte cuanto antes. No me lo imaginaba. Hasta que no hable con mi hijo no me lo voy a creer".