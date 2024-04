Kiko Jiménez habla sobre su boda con Sofía Suescun: "Mañana"

¿Boda a la vista? Kiko Jiménez se ha sincerado en Honduras sobre el punto en el que se encuentra su relación con Sofía Suescun. El concursante de 'Supervivientes' no deja de pensar en su novia y en lo mucho que la echa de menos ahora que, tras su entrada en el reality, se han visto obligados a separarse.

El concursante, que ahora mismo se encuentra en Playa Limbo, se puso muy sentimental a la hora de hablar de su novia: "Si la veo aparecer por aquí si hace falta me casaba mañana". Y es que la pareja ya lleva seis años de relación y sus compañeros piensan que ya es edad para comprometerse e "hincar rodilla". "La hinco, si hace falta la hinco. No me tiembla el pulso a mí, vamos, que lo tengo clarísimo como tengo tantas cosas claras con ella", contestaba Jiménez.

El concursante confesaba también que quería formar una familia con ella y que, después de hablaro con ella, se habían llegado a plantear celebrar una boda muy íntima en algún sitio paradisíaco. A todas estas palabras ha reaccionado Sofía Suescun desde el Caribe, donde se encuentra de vacaciones con su hermano Cristian Suescun.

Ante todas estas palabras, la exconcursante no ha podido evitar reaccionar con emoticonos de amor tras recibir la noticia a través de sus seguidores de Instagram. Sin embargo, Suescun no está todo lo enterada que le gustaría, puesto que en su localización no puede ver ni un episodio. "Contadme cositas, desde aquí no se puede ver nada", decía la influencer a través de las historias de Instagram.

Dulce despedida

La pareja se separó con vídeo emotivo de por medio. Kiko Jiménez le regaló una camiseta de color blanco que le pidió que firmara para llevarla consigo de alguna forma. Ella decidió hacer honor a su historia y escribió "las segundas oportunidades son las mejores".

Ante los rumores mediáticos que podría generar con este comentario, Suescun decidió explicarlo en el pie de foto del mismo vídeo: "¿Las segundas oportunidades son las mejores? Yo digo sí. Aclaro: la segunda oportunidad en nuestro caso es porque nos conocimos hace 10 años y nuestros caminos se separaron pero 5 años después volvieron a unirse.