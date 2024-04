Marta Riesco vuelve a recordar su relación con Antonio David y saca todos los trapos sucios a la luz: "Yo estaba en una relación en la que pensaba que íbamos a ser felices y comer felices"

Marta Riesco sigue adelante sin olvidar su pasado. La colaboradora televisiva sufrió la peor de las suertes después de encontrar un punto estable en su vida: trabajo, pareja... Todo se derrumbó de la noche a la mañana después de que Telecinco se cobrara su cabeza y su relación con Antonio David Flores llegara a su fin.

Tras pasar unos meses oscuros en los que la ahora reconvertida en influencer no encontraba cómo volver a emprender el vuelo, Riesco encontró en las redes sociales un buen nicho con el que conectar con sus seguidores a través de sus famosas '#Chapamarta'.

Esta vez, y con motivo de la cercanía al aniversario de uno de los fiascos más grandes de su vida, ha tenido que rememorar también su relación con Antonio David. "He dado muchos chapamartas a lo largo de mi historia pero creo que este va a ser recordardo porque mi cumpleaños de hace dos años pasaron muchas cosas que nunca he contado".

Todo esto ocurrió en el momento en el que Marta Riesco estaba en el punto de mira mediático: "El 5 de abril d hace dos años estaba ciega de amor, con todo lo que conlleva estarlo: estaba en una relación enla que pensaba que íbamos a ser felices y comer felices y al final lo que me comí fue un mojón". Sin embargo, el máximo apogeo llegó precisamente el día de su cumpleaños: "Me sentía profundamente triste porque la prensa española me estaba reventando pero profundamente feliz porque por fin podía vivir mi historia de amor con libertad, un romance que había estado oculto durante un tiempo y ahora podía ser súper feliz".

Todo a la luz

Aquel año Marta preparó su cumpleaños junto a su pareja de aquel entonces: "Lo organizamos los dos aquí tirados. Este cumpleaños era para mí muy especial porque por fin podía ir a una fiesta con la persona que yo quería estar. Cuando estamos planteándolo él recibe una llamada de su ex y pone el altavoz. En esta llamada mi ex le dice a mi ex: 'oye que el 5 de abril es el cumpleaños de mi novia y me gustaría ir', y entonces la ex de mi ex dice que no".

A pesar de que ella no quisiera rememorar las palabras exactas, intentó asemejarse todo lo posible: "Tú no vas a ir al cumpleaños de esta 'periodista' porque no quiero que mi hija vea tus imágenes con esa 'persona". Después de esta conversación, Antonio David decidió no ir al cumpleaños porque "esta mujer no le dejaba ir". Entre medias de la discusión él decidió bloquearla de cara a su cumpleaños, "mientras está durmiendo en la casa de su ex y me tiene a mí bloqueada".

A pesar de todo, ella siguió adelante con la celebración, a pesar de no saber nada de él durante días. "Dentro de mí había una esperanza de que no me dejara sola en mi cumpleaños y mi siguiera bloqueando. Pues lo fue". Revela Riesco que justo cuando se encendían las cámaras de 'Ya son las Ocho' un amigo de Antonio David le contaba que le acababa de ver paseando por Málaga con sus hijos y confirmó que no iba a sorprenderla por su cumpleaños.

La verdad de su momento más duro

"No nos vais a ver juntos porque está en Málaga y no va a venir a mi cumple", reveló Riesco en aquel directo tan mediático en el que decidió revelar lo que había pasado.