Los retoques estéticos a los que se ha sometido Sofía Suescun tras su separación de Kiko Jiménez: "Grave error"

Sofía Suescun se ha sometido a unos pequeños retoques que ha querido compartir por redes sociales. La influencer, que ahora mismo se encuentra separada por kilómetros de tierra, mar y aire de su pareja, continúa haciendo su vida y parece que después de marcharse de viaje para desconectar ha vuelto a la rutina.

Suescun vivió sus vacaciones totalmente ajena a la participación de su novio Kiko Jiménez en Supervivientes, pero ya vuelve a estar al tanto de su participación. Suescun, por lo tanto, no ha pasado por alto el hecho de que su novio vive día a día los encontronazos con su compañera en Playa Limbo Laura Matamoros.

Mientras tanto, Suescun continúa con su vida y labor como creadora de contenido. Estas últimas horas ha compartido el retoque estético al que se ha sometido. "Hello. Retoque de botox para bruxismo y prevención de arrugas hecho". Tampoco ha querido dejar de lado el pequeño problema que ha tenido estas últimas horas y con el que ha querido dar una lección a sus seguidores: "Se me ha irritado toda la zona de los ojos por la mezcla de ayer de los parches y el retinol". Además, ha querido aclarar cuál ha sido la raíz de este problema, ya que ha sid consciente: "Grave error, pensé que me estaba aplicando crema hidratante y resulta que era retinol".

A pesar de todo, Suescun ha confesado a través de una publicación de Instagram que "ya se le empieza a hacer pesada" la distancia, aunque es consciente de que solo es el principio. En este pequeño vídeo ha dado su opinión acerca del paso de su novio por el concurso y sobre todo ha defendido la postura de Kiko Jiménez.

Kiko contra Laura

Las cosas entre los concursantes parecen no terminar de arreglarse. Una de las últimas discusiones ha venido a raíz del reparto de comida. Al repartir Kiko Jiménez el arroz, intentaba hacerlo lo mejor posible: "Que no haya dudas...". Según Kike Calleja, el colaborador se había repartido el día anterior "un poco más", pero Kiko aseguraba que "todos los días intento siempre repartir por igual y que todos estén contentos".

Por su parte, Laura Matamoros echaba leña al fuego y añadía que "se ríe por no llorar". De nuevo, reproches entre ambos que acabaron con una conversación subida de tono: "¿Ves como juegas por detrás y eres muy ruin? Tienes la boca muy larga".