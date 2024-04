Mismo final para el juicio de Marta Riesco: "Mis abogados prefieren que no comente nada"

"Nueva fecha". Marta Riesco tampoco ha tenido suerte esta vez y de nuevo tendrá que volver al juzgado el próximo 20 de junio para ver si esta vez sí que tiene lugar su juicio contra la productora de Ana Rosa Quintana. La excolaboradora de Telecinco, que perdió su trabajo hace ya más de un año y que poco a poco se recupera del durísimo golpe, lleva meses envuelta en un proceso judicial que, cada vez que parece que llega a su fin, vuelve a prolongarse casi de manera indefinida.

Riesco ha tocado ya en varias ocasiones con la punta de sus dedos el final de esta historia que tanto daño le ha hecho a la reconvertida en influencer. En esta ocasión, Marta acudía de nuevo a la cita e informaba a sus seguidores: "Ya estoy aquí esperando". Sin embargo, a las ocho horas informó a sus seguidores de un repentino cambio de planes.

"Por tercera vez se vuelve a suspender mi juicio. Un año después sigo sin poder cerrar el capítulo más doloroso de mi vida. Esperando a que me den nueva fecha", escribía la influencer a través de sus historias de Instagram. Además, quiso aclarar a sus seguidores que no podía contarles mucho más al respecto: "Sobre las razones del por qué de la suspensión, no os puedo decir nada. Lo siento, mis abogados prefieren que no comente nada sobre todo esto. Sigo en el juzgado esperando nueva fecha para el juicio".

Ritual familiar

La noche anterior, Marta Riesco pasó la velada con su familia para celebrar el cumpleaños de su hermano y mantener la calma. "Mis vidis, ya estoy en la cama con mami y Tomasito. Las dos veces anteriores hemos hecho el mismo ritual de dormir juntas y agarradas como cuando era pequeña ye staba malita. Ahora no estoy malista, estoy con ganas de hablar, con ganas de que se haga justicia, me dejen cerrar una etapa tan profundamente dolorosa. Como os dije al principio, mi historia no es como se ha contado. Espero que esta vez, a la tercera sea la vencida y que la justicia sea justa. Os quiero, sé que no esoty sola y que mañana estaréis conmigo".