Kiko Rivera da un giro drástico en su carrera profesional: "Padre Curro"

Kiko Rivera no pierde la oportunidad de probar nuevas experiencias. El dj, hijo de Isabel Pantoja y conocido protagonista mediático desde su infancia, encontró su camino con la música y, por el momento, no le va nada mal. Sin embargo, no todo en la vida de Rivera es dar bolos y encerrarse en el estudio; también tiene tiempo para sus cosas: cuidar de sus hijos, disfrutar con su mujer, o incluso hacer directos en redes para entretenerse junto a su seguidores.

No es un secreto que Kiko Rivera también cuenta con una cuenta de Twitch en la que ahora disfruta junto a su comunidad de 'Marbella Vice', el regreso de la serie creada por streamers y creadores de contenido en el icónico videojuego 'Gran Theft Auto' (GTA). Kiko no ha perdido la oportunidad de unirse al juego y disfrutar bajo un nuevo personaje, el Padre Curro. El dj se ha quitado la piel de dj para convertirse en cura en el mundo de Internet, donde deja divertidos momentos junto a los otros participantes que ahora comparte a través de su Instagram.

Amor por su familia

Ojo, porque Kiko tampoco descuida a su familia. A pesar de no mantener relación en al actualidad con su hermana y su madre, el dj se ha encargado de formar la suya propia y se muestra feliz en sus redes: "La mayoría de las veces la gente malinterpreta el significado de ser padre.Y es que el problema de ser padre es que nunca lo puedes hacer al 100%. Si te dedico tiempo no tenemos dinero. Y si hay dinero no me tienes a mí. No puedo estar y proveer al mismo tiempo. Porque estoy limitado y con la obligación que vuestras vidas sean mejor que la mia. "De eso se trata, ¿no? Pero la dificultad de ser padre. Es que todos lo quieren ahora. La esposa lo quiere ahora. El hijo los quiere ahora. El trabajo, el trabajo lo requiere ahora. Y la oportunidad, la oportunidad es ahora. Y aun así para muchos el ser padre es solo crear una familia, pero para mi es lo mejor que me ha pasado en la vida".