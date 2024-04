Violeta Mangriñán regresa a la televisión: el programa en el que participará lejos de Telecinco

Violeta Mangriñán acaba de dar la sorpresa a sus seguidores con una última noticia que no ha dejado a nadie indiferente: su regreso a la televisión. La influencer, que se dio a conocer por su paso por dos programas de Telecinco, firma su regreso lejos de la casa (y de Mediaset) y lo hará de la mano de otro de los personajes más polémicos en las últimas semanas.

Mangriñán será la invitada de David Broncano la noche del jueves en La Resistencia, un programa que por el momento se emite a través de Movistar +. "Que vuelvo a la tele (solo un ratito)", anunciaba la influencer a través de sus redes sociales.

Las reacciones no han tardado en llegar. Hay quienes se han volcado en apoyar a Mangriñán con esta entrevista, como su compañera Nagore Robles: "Por favor qué maravilla". No obstante, no todas las reacciones han sido igual de positivas. "No dudo que la chica se lo ha currado ...vive de sus redes sociales trabaja con buenas marcas y seguramente tendrá muchísima pasta pero siendo sinceros el programa es un espacio de entretenimiento al que invitan a personas bastantes famosas por su profesión como puede ser actrices cantantes deportistas humoristas etc... Y creo q una cosa el dinero que genere y otra la fama que te pueda dar participar en 2 realitys de Telecirco... si me apuras casi te diria que bastante no la conoce porque no todo el mundo ve supervivientes... En fin si le invitaron que lo disfrute y enhorabuena", comentaba un usuario a través de la publicación oficial de Instagram de la Resistencia".