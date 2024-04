Supervivientes revela la enfermedad de Claudia por la que habría tenido que abandonar Supervivientes: "Tiene que iniciar el tratamiento en España"

Supervivientes vuelve a las andadas. No hay edición en la que el concurso de supervivencia más icónico de la televisión se cobre alguna ruptura, ya sea amistosa o romántica. Tras la expulsión de Laura Matamoros (que duró tan solo unos días fuera del concurso tras la repesca) Claudia ha sido la última eliminada del formato.

La audiencia habló y decidió salvar a Pedro García y a Gorka Ibarguren, dejando fuera a una de las partes de la mediática pareja que este año entró a concursar en Supervivientes. Claudia y Mario, que se dieron a conocer por su participación en La Isla de las Tentaciones por separado (ambos entraron con otra pareja distinta) han aprovechado el tirón mediático que generaron al hacer público su romance para colarse entre los rostros conocidos que se han dejado la piel este año en Honduras para llevarse el gran premio.

Claudia, que esta semana había sido evacuada de la isla por prescripción médica, deberá seguir tratándose en España. "Ha mejorado de su problema gástrico que obligó a su evacuación. El resultado de la prueba es positivo y tiene que iniciar el tratamiento en España", anunció Jorge Javier Vázquez después de que Claudia le diera vía libre para conocerlo en público. Aquí se reencontrará con su novio Mario, al que lanzó un mensaje contundente. Cabe recordar que fue la misma Claudia la que pidió durante toda la semana la expulsión ya que no le parecía justa la situación.

Claudia quiso agradecerle a la audiencia que hubieran hecho caso: "Gracias a la audiencia, igual me han echado porque me odian, pero gracias". Además, aprovechó para hacer un breve análisis de su programa: "No estoy orgullosa de muchas cosas, pero gracias".

Su situación sentimental

Claudia y Mario han podido continuar con su historia de amor en Honduras después de que ambos recibieran la llamada de Honduras. El concurso de ambos ha ido más o menos a la par hasta que se produjo la semana pasada la expulsión de mario. Pese a los roces, parece que su historia sigue intacta: "Ya hablaremos. Te quiero un montón, pero tengo que hablar con él cositas".