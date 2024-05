Miguel Herrán, ausente en el último evento al que acudió Celia Pedraza por un accidente de moto: "Se está recuperando en casa"

Miguel Herrán es un personaje de lo más reservado. El aclamado actor español preserva su vida privada y prefiere mantenerse al margen de mostrar demasiados detalles en las redes sociales y, por supuesto, a la hora de hablar ante las cámaras cuando es preguntado por alguna cuestión. No obstante, las últimas declaraciones de su mujer Celia Pedraza han preocupado a sus seguidores después de afirmar que había tenido un accidente.

Pedraza acudía a un evento sola, un hecho que llamó la atención a los periodistas presentes, que no duraron en preguntar sobre su pareja: "Miguel no ha podido venir porque ha tenido un pequeño accidente de moto, pero no ha sido nada grave", aclaraba la hermana de la también actriz María Pedraza, artífice del romance entre una de las parejas más entrañables del panorama mediático.

A pesar de lo grave que pudiera parecer un asunto de estas características, Celia Pedraza aprovechaba para aclarar que todo había quedado en nada: "Está estupendo, ha sido una pequeña luxación en el hombro y está recuperándose".

Vida en común

Celia y Miguel ampliaron la familia recientemente y desde entonces presumen más que nunca de su pequeña, que se llama igual que la hermana de ella. En cuanto a la pregunta de cómo es Miguel como padre, Pedraza respondió que "un sueño", puesto que parece que el actor también cumple con el papel de padrazo a la perfección.