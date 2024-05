Última hora sobre el estado de salud de Isabel Pantoja, que tuvo que suspender un concierto: "La vida tiene muchas cosas"

Isabel Pantoja ha sido carne de cañón durante estas últimas semanas tras cancelar su concierto en Tenerife por problemas de salud. Han sido muchas especulaciones sobre qué le pasa la cantante, pero lo cierto es que ella ha evitado dar más detalles sobre el motivo que le ha impedido viajar fuera de la península.

Este fin de semana hemos podido hablar con Anabel Pantoja y nos aseguraba que "todo está bien", pero se molestaba cuando se le pregunta por el estado de salud de su tía, Isabel Pantoja: "no, no voy a hablar de la salud de nadie que no sea la mía porque hay que tener muchísimo cuidado".

Minutos más tarde, cambiaba su actitud y confirmaba que se encuentra bien: "la vida tiene muchas cosas, pero se van superando, es normal que me preguntes por todas estas cosas, pero que tampoco son daños mayores".

Dejando claro que está exprimiendo al máximo su gira de 50 años y que los baches que ha tenido son normales, la sobrinísima asegura que su tía está dando el cien por cien "con una gira impresionante, la gente que la quiere y demás, pero que es un ser humano, le pasan cosas como a ti y a mí".

Reconocimiento

Además, desvelaba que su tía tiene un reconocimiento que se merece: "estamos muy contentos, lo que se merece después de esos 50 años".

Por último, la influencer se negaba a hablar de las supuestas memorias de Julián Muñoz y de la ruptura sentimental entre Omar Sánchez y Marina Ruiz: "No voy a hablar".