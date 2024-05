Gabriela Guillén presume de su hijo con un dardo hacia Bertín Osborne: "No tienen precio"

Gabriela Guillén volvió hace tan solo unos días al ojo público y ahora lanza un dardo a Bertín Osborne sobre el asunto de la paternidad. Con vistas a un juicio que, según Guillén, aún no ha recibido respuesta del cantante, la empresaria prefiere alejarse de los focos y centrarse en su vida personal y el crecimiento de su pequeño.

A pesar de no mostrarse muy activa en redes sociales, Guillén sí que deja ver de vez en cuándo que está haciendo o qué le pasa por la cabeza a través de alguna que otra historia. En las últimas horas, ha compartido una ilustración que no pasa desapercibida. Se trata de un dibujo de una mamá junto a su hijo en la cama y un texto en el que puede leerse "momentos que en la vida no tienen precio".

Un encuentro desagradable

En cuanto a sus movimientos, lo último que compartió la empresaria fue una serie de fotografías disfruando de la Feria de Sevilla en abril. Desde entonces, su última aparición pública sirvió para confirmar que se encontraba bien: "Estoy bien gracias, y mi pequeño está muy bien, muy bien, muy grande ya". No obstante, toda esta situación pasó de castaño a oscuro tras la aparición de una persona anónima que decidió interrumpir a Gabriela: "Esta ha venido a cazar a uno con un niño".

Por su parte, Guillén no se calló: "¿Perdona? ¿Sabes algo de mi vida?". Indignada, continuó con su trayecto, no sin dejar claro lo que pensaba de lo que acababa de ocurrir: : "¡Qué imbéciles, de verdad! Es que les voy a dar una leche, de verdad. La gente es gilipollas".