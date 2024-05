Pepe Barroso Silva anuncia nuevo proyecto audiovisual: "Ganas de disfrutarla"

Tras convertirse en padre por primera vez junto a Gara Arias el pasado 29 de mayo de 2022, hablábamos con Pepe Barroso Silva hace nos días en la fiesta que organizaba MO y lo cierto es que nos confesaba que está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida.

Lo primero que hizo ante las cámaras fue aplaudir el estreno de Isabel Preysler como imagen de MO, asegurando que "me parece la elegancia personificada y creo que es de perfil para esta marca. Me parece que han acertado completamente".

El modelo nos aseguraba que está feliz en su papel de padre y presumía de hijo: "Es una monada, la verdad, que es súper cariñoso, que eso es algo que valoramos mucho en casa nosotros y tiene una alegría y una inocencia y naturalidad propia de un niño de dos años. Así que la verdad que disfrutándolo, sí, ya no es bebé, no lo podemos considerar bebé ya".

Verano

Pepe nos comentaba que tiene ganas de que llegue verano para "pasar un poco más de vacaciones juntos y esperando que salga la serie también que grabé ahora el año pasado, que sale el 19 de julio, me parece, en Amazon Prime. Y con ganas de disfrutarla en familia también".

Por último, haciendo gala de la elegancia que le caracteriza y su lógica, nos aseguraba respecto a Eurovisión que "no me gusta hablar de cosas de las que no estoy enterado en ese sentido pero bueno toda la suerte de uno de los competidores y viva el talento de este país, ¿no?".