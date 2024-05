Sofía Suescun alarma a sus seguidores tras el accidente doméstico que ha sufrido su madre: "Ya es demasiado tarde"

Menudo susto le ha dado Sofía Suescun a sus seguidores. La influencer mostraba a sus seguidores el pequeño accidente doméstico que ha sufrido su madre y que, a pesar de no parecer muy grave, apuntaba a que quizás tendría que trasladarse al hospital.

¿Qué es lo que le ha ocurrido a la madre de Sofía? Pues, a pesar de no estar muy seguras de lo que era, parece que algo se le había clavado en el dedo: "Se le ha metido un cristal o astilla a mi madre en el dedo y ya es demasiado tarde. No se ve nada. No quiero ni pensar cómo se lo van a sacar".

Sofía grababa con detalle la herida que que Maite Galdeano tenía en el dedo, mientras suspiraba preocupada: "No quiero seguir aguantándolo, me iré a urgencias". Y es que al parecer, según la conversación que madre e hija estaban manteniendo, el incidente había tenido lugar antes, pero su Galdeano no había hecho nada por sacarse lo que se había clavado y ahora la tarea se hacía casi imposible de llevar a cabo por su cuenta.

Apartada de su amor

Suescun continúa con su rutina y sus compromisos profesionales, aunque ya van dos meses alejadas de su novio Kiko. Jiménez aguanta el tipo en Honduras, como ya hizo en su momento Sofía, y parece que su participación por el momento no tiene fecha final. Hace unos días, la influencer daba un paso para acercarse un poco más a su novio con su regreso a Telecinco.

Habían pasado tres años desde su última aparición, pero el apoyo a su novio era innegociable. Suescun había preparado un vídeo de apoyo para su novio con el que le acabó haciendo llorar: "¡Hola, mi amor! No te imaginas cuántas ganas tengo de verte, pero ya queda menos. Cuando estés subido en esos palos, por Dios te pido que te concentres al máximo, que pienses en mí, porque voy a enviarte toda mi energía para que no te caigas".

Todo esto ocurrió después de un supuesto veto que Sofía ha negado, pero su desaparición de la noche a la mañana de la cadena es cuanto menos llamativa.