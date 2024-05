Laura Matamoros se pronuncia sobre su reconciliación con Benji tras Supervivientes: la segunda boda de la pareja

Laura Matamoros ha vivido una experiencia renovadora en Supervivientes. La experiencia de la exconcursante ha llegado a su fin, pero esta segunda vez ha superado con creces a la primera, según lo que ha contado la influencer.

Antes de marcharse de Cayo Menor, Matamoros se abrió en canal sobre su situación antes de esta segunda oportunidad en el 'puente de las emociones'. Matamoros fue pasando de escalón hasta escalón hasta llegar a la separación: "Poder venir para saber que puedo estar sola. Este último año he tenido que aprender a vivir en soledad, cosa que antes pensaba que no podía. He tenido mucha dependencia del padre de mis hijos por muchas cosas y circunstancias e íbamos y veníamos por quizás no saber estar solos".

A pesar de que este escalón "no le gustaba nada", aclaró que no sabía de cuál de todas hablar, ya que fueron unas cuantas. Además, explicó que "es cuestión de tiempo" y que siempre ha querido formar una familia con él, pero "al final cree que es lo mejor". Tras la pregunta de si dejaba la puerta abierta a una posible reconciliación, fue clara: "No. Si no fuera el padre de mis hijos, seguiría con él". Eso sí, Laura tiene claro que "el amor de su vida no ha llegado todavía".

Laura asegura que, tras la primera ruptura, "se le ha ido castigando a lo largo de la relación y se han permitido cosas que no se tenían que permitir".

Fantasmas del pasado

Es bien sabido que, tras su primera ruptura con Benji, la influencer comenzó a mantener una relación romántica con el también influencer Daniel Illescas. Toda esta situación, que se produjo en el momento en el que ambos estuvieron separados, afectó posteriormente a la relación cuando Laura y Benji decidieron darse otra oportunidad.

Laura y Daniel estuvieron juntos diez meses, durante una de las separaciones de Matamoros y Aparicio y después de tener a Mati. Tanto amor dejó como resultado hasta una boda que en su día dio la vuelta al universo mediáticpo. Ocurrió en Cuba, durante un viaje de influencers, donde realizaron un evento improvisado en el que se declararon "just married" a ojos de las redes y con palabras de amor eterno.

El primero en pronunciar unas palabras fue el novio, que profesó amor eterno a Matamoros: "Ya sabes que te quiero muchísimo, no para ahora, sino para el resto de mi vida. Y ya sabes que eres el amor de mi vida" Los votos de Laura no se quedaron lejos de los de Illescas: "Quiero que formes parte de mí hasta que me muera. Me alegro mucho de haberte conocido. Eres lo mejor que tengo".