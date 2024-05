¿Cómo es el día a día de Antonio Tejado en prisión? Esto es lo que se sabe

Antonio Tejado sigue acaparando el foco mediático. Desde su ingreso a prisión por estar implicado en el robo a la vivienda de su tía, María del Monte, e Inmaculada Casal, muchas cuestiones giran a su alrededor. El programa de 'Vamos a ver' ha sacado a la luz nuevos objetos que fueron sustraídos de la casa. Además de 14.500 euros en metálico, numerosas joyas valiosas como pendientes de brillantes (valorados en 29.000 euros), otros pendientes (valorados en 11.000 euros), dos relojes (uno de 23.000 euros y otro de 32.000 euros) y anillos(que rondarían los 10.000 euros).

Mientras se revela el inventario completo, su abogado Fernando Velo continúa luchando por la inocencia de su cliente. De esta manera, el equipo de Europa Press ha podido hablar con él y ha desmentido que Antonio se haya intentado poner en contacto con su tía desde prisión: "Yo siempre lo digo, cosas de índole familiar no me antaño. Yo a lo estrictamente jurídico, pero desde prisión no se puede mantener contacto con quien uno desee. Eso sí que lo puedo decir, entonces no puede llamar a quien quiera y tiene una serie de personas con quien puede hablar. Creo que puede hablar con su hermano, con su madre, con su pareja y conmigo".

Por otra parte, el abogado del sobrino de la cantante no desvela si es cierto que su cliente y su hermano, Chema Tejado, estarían molestos con su tía tras conocer la declaración que hizo ante el juez: "Sobre eso no me voy a pronunciar, pero insisto, no me compete a mí ese tipo de aspectos, no lo he comentado con ellos y no me consta".

Fernando Velo también se pronuncia acerca de cómo se encuentra María José, madre de Antonio, quien estaría también muy dolida con la tonadillera: "Yo sé que ella como madre desea que su hijo pueda salir en libertad cuanto antes y que acabe el procedimiento cuanto antes, por supuesto".

Prisión

Finalmente, el letrado afirma que Tejado estaría adaptándose muy bien a su vida en prisión: "Bueno, Antonio es una persona que está tratando continuamente de sobrellevar lo mejor posible la situación, claro. Y eso pasa, si le ha tocado estar en prisión, pues está tratando, luchando y esforzándose para hacerlo lo mejor posible". A pesar de todo, el abogado asegura que volverán a solicitar su libertad: "Cada vez que podamos".