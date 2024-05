Ni rastro de la familia de Isa Pantoja en la comunión de su hijo: el motivo por el que Anabel no acudió al evento

¿Dónde estaba la familia de Isa Pantoja durante la comunión de su hijo? A pesar de que el distanciamiento entre ellos es algo que conoce todo el mundo, a muchos todavía les ha extrañado que no haya habido ni rastro de ellos en un evento tan importante que ni siquiera atañe directamente a Isa.

A meses desde su boda, la hija de la tonadillera ha vuelto a organizar un evento importante por Albertito en el que ha sido más destacable el quién no ha asistido que la propia comunión. A pesar de que hay ciertas ausencias que se daban por sabidas, extrañó la de Anabel Pantoja. La "sobrinísima" mantiene una relación de lo más cercana tanto con madre como con hija apesar de todo, e incluso gira con la tonadillera como parte de su equipo.

Ya en su momento Anabel explicó que las fechas le coincidían con un viaje a Netflix al que debía acudir por motivos laborales (de hecho, en estos momentos allí se encuentra). No obstante, 'Vamos a ver' acaba de dar otra versión al respecto. Alexia Rivas, colaboradora del programa, ha informado de que Anabel no acudió, pero todavía no estaba en Estados Unidos: "Anabel Pantoja estaba invitada y no pudo acudir. En el vídeo decía que estaba en Estados Unidos, pero ella se va el día siguiente por lo que estuvo el día de la comunión si estaba en Madrid, desconozco los motivos por los que no fue".

En cuanto al tema de su madre y su hermano, la cosa estaba clara. La periodista Almudena Pozo explicaba que ni estuvieron ni se les esperaba allí porque no habían sido invitados: "Se esperaba que la comunión llegara y se celebrara así". Y es que, tal y como ha refrescado el programa, la relación entre Isa P y la tonadillera está completamente rota: “Ya otras veces la ha invitado, como a la boda, no ha ido y no se preocupa de su nieto. Cuando no te preocupas por tu nieto, ni cuando va al colegio, ni cuando tiene médico, ni cómo le han ido las notas, no estás en su vida pues reniegas para lo bueno, para lo malo y en este caso no tenía ninguna lógica invitarla".